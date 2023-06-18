Se incendia un globo aerostático en Suiza; hay 7 heridos

En Suiza, un globo aerostático se incendió durante el despegue, al menos siete personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad por lo que fueron trasladadas a un hospital cercano.

El incidente ocurrió en un pueblo llamado Matttenboden, en el municipio de Hünenberg, alrededor de las 6:00 de la mañana (tiempo local), cuando el globo se vio envuelto en llamas y cayó repentinamente desde poca altura.

Los bomberos pudieron apagar rápido el fuego, mientras que los servicios de emergencia trasladaron a los heridos al nosocomio. Los lesionados fueron cuatro mujeres y tres hombres de entre 28 y 62 años de edad.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio del globo aerostático, sin embargo, las autoridades de Suiza ya comenzaron una investigación para determinar qué fue lo que pasó.

Accidentes en globo aerostático en el mundo

El accidente del globo aerostático en Suiza recordó el que ocurrió en México hace unos meses, cuando uno se incendió en Teotihuacán, dejando dos personas muertas, un hombre de 50 años y una mujer de 39, además de una menor de edad con quemaduras.

En redes sociales circuló el video del accidente que conmocionó a todo el país, donde se veían las llamas sobre la canastilla mientras continuaba elevándose, de fondo se alcanzaban a escuchar los gritos de terror de los ocupantes. En unos segundos, dos personas se lanzaron al vacío para evitar quemarse.

Otra tragedia ocurrió este año en China, cuando el globo perdió altura y se estrelló contra un lago, de inmediato se empezó a hundir aún con los pasajeros a bordo. Por fortuna no hubo heridos de gravedad ni muertos.

En 2022, Egipto fue el escenario de otro incidente, en el que el globo aerostático se desplomó en el suelo, dejando varios turistas heridos, pero afortunadamente no hubo víctimas fatales.

En Turquía, en 2022, dos españoles murieron y otros ocho turistas resultaron lesionados durante un aterrizaje de emergencia debido a los fuertes vientos, que azotó la canastilla al suelo con todo y tripulantes.