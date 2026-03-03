Alerta en Reino Unido: reportan múltiples heridos por ataque con cuchillo frente a escuela de Birmingham

Momentos de pánico se vivieron en Birmingham, Reino Unido, luego de que se reportara que varias personas fueron apuñaladas en un ataque con cuchillo ocurrido frente a una escuela primaria en la zona de Alum Rock.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales y testigos en el lugar, el ataque ocurrió en Bridge Street, donde servicios de emergencia acudieron de inmediato tras recibir llamadas alertando sobre múltiples heridos.

BREAKING: Multiple Stabbings Reported Outside Primary School in Birmingham, Armed Police and Air Ambulance Deployed



Panic unfolded this afternoon on Bridge Street in the Alum Rock area of Birmingham after multiple people were reportedly stabbed outside a primary school,… pic.twitter.com/QX98Wr8PRf — Marx Anthony (@10MarXmen) March 3, 2026

¿Qué ocurrió frente a la escuela primaria en Birmingham, Reino Unido?

Según la información preliminar, al menos una víctima fue vista tendida en la calle mientras agentes policiales realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de la llegada de los paramédicos.

El incidente se produjo justo frente a una escuela primaria, lo que llevó a las autoridades a activar el protocolo de confinamiento (lockdown) para proteger a estudiantes y personal docente.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número exacto de heridos ni el estado de salud de las víctimas de este apuñalaimeto multiple en Reino Unido.

BREAKING NOW



Multiple people have reportedly been stabbed outside a primary school in Birmingham. Counter-terrorism police units and an air ambulance are on the scene.



The incident took place on Bridge Street in the Alum Rock area of Birmingham. A victim is reportedly lying on… pic.twitter.com/q8XHMLDJFf — Alex Armstrong (@Alexarmstrong) March 3, 2026

VIDEO: Ataque con cuchilo frente a escuela primaria de Birmingham

En el lugar se desplegaron unidades de la policía antiterrorista, además de patrullas regulares y varias ambulancias; también fue movilizado un helicóptero médico (air ambulance) para brindar atención urgente a los lesionados.

Cabe señalar que la presencia de unidades especializadas no implica necesariamente que el incidente sea considerado como un acto terrorista, pero refleja la gravedad del suceso y la necesidad de evaluar posibles riesgos adicionales.

The Second Atrocity In Two Days



Multiple people have been STABBED outside a primary school in Alum Rock in Birmingham



Two people confirmed DEAD. Counter Terrorism are on the scene



When will it ever end?

pic.twitter.com/qeR7sg3kvy — James Goddard (@JamesPGoddard90) March 3, 2026

Las autoridades británicas aún no han emitido un comunicado detallado confirmando las circunstancias del ataque ni si hay personas detenidas. Se espera que en las próximas horas se actualice la información oficial; mientras tanto, la zona permanece acordonada y se recomienda a los ciudadanos evitar el área para no entorpecer las labores de emergencia.

Este nuevo episodio vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en entornos escolares; ¿qué medidas adicionales pueden implementarse para prevenir hechos de violencia cerca de centros educativos?