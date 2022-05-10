A pesar de las recientes críticas, Suiza mantendrá sus leyes del denominado secreto bancario.

Una comisión parlamentaria de la nación europea denegó un intento de revisión del artículo 47 de la Ley Bancaria suiza, que prohíbe la divulgación de información sobre los clientes de un banco, aunque sea por interés público. Lo anterior significa que tanto denunciantes como periodistas que informan sobre "posibles irregularidades" pueden ser procesados.

La Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales de Suiza señaló en un comunicado que: "Desde el punto de vista de la mayoría de la comisión, no hay necesidad de una acción legislativa porque los bancos suizos han evolucionado considerablemente en los últimos años en lo que respecta a la prevención del blanqueo de dinero y otros delitos similares".

La institución suiza añadió que un cambio de ley correría el riesgo de "fomentar los prejuicios públicos contra los particulares". Y es que no hay necesidad de que la información sea divulgada por los bancos. Imagine los riesgos de que sus "datos y operaciones" caigan en "manos inadecuadas".

Suiza mantiene sus leyes del secreto bancario

|“JSTOR”

Por eso es que la ley de Suiza castiga con multas y hasta tres años de prisión a quien revele "a personas adicionales", información obtenida por un empleado o entidad que trabaje para un banco. Esto incluye a denunciantes y periodistas que no pueden revelar ningún tipo de datos porque podrían caer en violación del secreto bancario.

Cabe señalar que esto no significa que se obstaculice a la libertad de prensa, ni mucho menos que se impida la libre circulación de información, sino que se mantiene la protección de la información bancaria.

El Secreto Bancario en México

El secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona.