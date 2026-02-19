Logo Inklusion Sitio accesible
Joven asesina a sus abuelos en colonia Ampliación San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco; ya esta detenido

Un joven mató a sus dos abuelos dentro de una vivienda en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Autoridades ya investigan el caso.

Sujeto asesinó a sus abuelos en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco
Sujeto asesinó a sus abuelos en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco|Especial
Seguridad

Escrito por: Saúl Díaz,Alejandra Gómez

Un joven asesinó a sus abuelos al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor, quien no era visto por su familia desde hace cinco años debido a que se encontraba en un centro de rehabilitación, ingresó a la vivienda y comenzó a agredirlos verbalmente antes de atacarlos con un cuchillo.

