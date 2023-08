Sujeto atropella a tres perritos y ahora denuncia amenazas en Puebla

César Tolano, es el presunto responsable de haber atropellado a tres perritos y matar a uno de ellos en calles del municipio de Cuautlancingo, en Puebla. Estos hechos ocurrieron el 26 de julio en el fraccionamiento Malta.

Ahora, el sujeto acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de colaborar con las investigaciones en torno al caso de maltrato animal, y denunció que él y su familia han recibido amenazas.

Mediante un video difundido en redes sociales, el implicado pidió a la sociedad parar el hostigamiento del que ha sido víctima, luego de que en diversas páginas de internet, se divulgara su información personal, así como fotografías de su familia, incluyendo sus hermanas.

“Quiero decirles que nunca me he ido de puebla, pese a las constantes amenazas que tanto yo como mi familia he recibido, estoy aquí después de platicar con mi familia, sé que mi obligación cívica y jurídica hace que me presente voluntariamente ante esta Fiscalía General del Estado”, dijo el sujeto.

César Tolano también asegura que nunca salió de Puebla luego de las acusaciones, y dijo que tampoco piensa esconderse de las autoridades, a pesar de que tanto él como su familia han recibido constantes amenazas de muerte.

Tras lo anterior, hizo un llamado a las asociaciones y fundaciones de protección animal a dejar de violentar a su familia.

Conductor atropella a tres perros en Cuautlancingo, uno murió

Fue en redes sociales, en donde se difundió un video que deja en evidencia el momento en el que el conductor de una camioneta atropella sin piedad y de forma aparentemente intencional a tres perros que se encontraban descansando en una banqueta del Fraccionamiento Porto Alegre, ubicado en el municipio de Cuautlancingo, Puebla

En la grabación, compartida por vecinos de la zona, se aprecia como el cruel automovilista, quien avanza de forma normal sobre el arroyo vehicular, se lanza intencionalmente contra los canes al percatarse de su presencia y sin motivo aparente, y posteriormente se da a la fuga con dirección al Fraccionamiento Malta, que se ubica cerca del sitio.

Colonos de dicho fraccionamiento dieron a conocer que a pesar de que los tres perritos recibieron atención veterinaria, uno de ellos no logró sobrevivir a las graves heridas que le fueron provocadas.

De acuerdo con los datos de la grabación, la cual fue captada por cámaras de seguridad, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 26 de julio. Ante lo anterior, los vecinos exigen justicia para los animalitos.