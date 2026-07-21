Claman justicia por América Romero: Joven fue localizada sin vida en ventana de su departamento en Tepic; investigan feminicidio

América Eliany Romero Betancourt, de 23 años de edad, fue localizada sin vida el pasado lunes 20 de julio , en el interior de su departamento en la colonia San Juan, en Tepic, Nayarit.

La localización de América Romero provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en Tepic, luego de que reportaran la presencia de una mujer inconsciente dentro del inmueble, al arribar al lugar, policías y paramédicos confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue asegurada para permitir el trabajo de los peritos.

La muerte de América Romero movilizó a corporaciones en Tepic

Los primeros datos apuntaban a que la muerte de América Romero podría tratarse de un posible suicidio; sin embargo, conforme avanzaron las diligencias en el departamento ubicado en la colonia San Juan, las autoridades localizaron indicios que llevaron a replantear esa hipótesis.

De acuerdo con los reportes iniciales, el cuerpo de la joven presentaba lesiones visibles que serán analizadas por los peritos como parte de la investigación; además, en el lugar fue localizado el novio de la joven, quien permanecía en el inmueble y solicitó la presencia de un abogado antes de rendir cualquier declaración; ante ese escenario, fue puesto a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones.

Con estos elementos, la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, por lo que agentes de investigación y personal de servicios periciales mantienen las diligencias para esclarecer cómo ocurrió la muerte de América Romero y determinar si existió la participación de alguna persona.

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Familiares y ciudadanos exigen justicia por América Romero

Mientras las investigaciones continúan, familiares, amigos y ciudadanos han difundido mensajes en redes sociales para exigir justicia por América Romero y pedir que el caso no quede impune; la muerte de la joven ha generado indignación entre habitantes de Tepic, quienes solicitan que la investigación avance con transparencia.

Por su parte, la Fiscalía en Tepic reiteró que las diligencias siguen en curso y que será el resultado de los peritajes y las investigaciones el que permita establecer cómo ocurrió la muerte de América Romero, así como definir las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.