José Ramiro López Obrador ve “menos violencia"pese a los cuerpos hallados en Tabasco; culpa al CJNG y La Barredora

Los recientes hallazgos de cuerpos desmembrados, cabezas humanas abandonadas y restos localizados en distintos puntos de Tabasco han vuelto a colocar al estado como foco de peligro; sin embargo, para el Gobierno estatal, estos hechos no significan que la violencia haya aumentado.

Esa fue la postura del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, quien sostuvo que los casos registrados en los últimos días responden a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo criminal conocido como La Barredora, una confrontación que, aseguró, no debe interpretarse como un incremento de la inseguridad.

Las declaraciones llamaron la atención, no por la seguridad del estado, sino todo lo contrario, porque ocurrieron después de una serie de hechos violentos que llenaron de sangre distintas zonas de la entidad.

Para el Gobierno, la violencia no aumentó; es una disputa entre grupos criminales

José Ramiro López Obrador en entrevista fue cuestionado sobre los recientes hechos violentos registrados en la entidad y respondió que detrás de ellos existe una lucha por el control del territorio entre dos organizaciones delictivas, pero que la violencia sí va en disminución.

"Es La Barredora, el Cártel Nueva Generación… es un negocio y se están peleando la plaza", afirmó el funcionario al explicar el origen de los episodios que han marcado las últimas semanas en Tabasco.

Pese a la gravedad de los casos, insistió en que la violencia no ha crecido.

"No se ha incrementado. Hemos bajado la incidencia delictiva", declaró, al tiempo que pidió que la situación se analice con base en las estadísticas oficiales y no únicamente por la difusión de hechos de alto impacto.

“No hay que decir que se ha incrementado” la violencia en Tabasco, dice José Ramiro López Obrador



El hermano del ex presidente afirma que todo es producto de la disputa entre el CJNG y La Barredora



Pero no dice que el líder de este último es Adán Augusto López



📹@xevtfm pic.twitter.com/ED8HboMk73 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 21, 2026

Presumen reducción de homicidios y más de mil 500 detenidos

El secretario de Gobierno aseguró que, al inicio de la actual administración, Tabasco registraba un promedio de 3.7 homicidios dolosos por día, mientras que actualmente la cifra se ubica por debajo de dos casos diarios.

Como parte de la estrategia de seguridad, afirmó que las autoridades han detenido a más de mil 500 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada, resultado que, dijo, refleja el trabajo realizado por las corporaciones estatales y federales.

No obstante, las declaraciones llegan en un contexto complejo. Apenas durante julio se han registrado varios hechos violentos que han provocado indignación por la forma en que fueron abandonados los cuerpos.

Entre ellos destacan el hallazgo de dos cuerpos desmembrados en la ranchería Río Tinto, en el municipio de Centro; una cabeza humana localizada dentro de una hielera sobre la carretera Villahermosa-La Isla; restos humanos abandonados frente a una escuela primaria en Comalcalco y bolsas con restos localizadas cerca del CBTA 54, en el municipio de Centla.