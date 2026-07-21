Hallan el cuerpo de un bebé recién nacido abandonado en plena calle de Naucalpan, Edomex

Un caso indignante se vivió en el Estado de México tras confirmarse que un bebé recién nacido fue localizado sin vida sobre la calle 10 de Abril, en la colonia Plan de Ayala Segunda Sección, en el municipio de Naucalpan.

Los primeros reportes indican que la presencia del bebé fue reportada por los vecinos de la zona, quienes rapidamente alertaron a las autoridades y minutos después llegaron los parámedicos para confirmar que el recién nacido ya no presentaba signos vitales.

🚨 Tragedia en #Naucalpan



Un recién nacido fue hallado sin vida dentro de una bolsa en plena calle de la colonia Plan de Ayala.



Guardia Municipal, Guardia Nacional y Policía de Género mantienen el acordonamiento mientras vecinos expresan indignación.



La Fiscalía aún no… pic.twitter.com/lzZeYgGVMo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026

Recién nacido abandonado en Naucalpan: ¿qué se sabe?

Hasta el momento no se reveló la identidad del bebé, y se espera que con el avance de las investigaciones den a conocer más detalles sobre las personas que abandonaron al menor; de momento elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

En menos de una semana, otro caso de abandono de un bebé conmocionó al Edomex

El hallazgo del recién nacido sin vida en Naucalpan ocurre apenas unos días después de otro caso que también generó preocupación en el Estado de México, cuando un bebé de apenas un mes de edad fue abandonado sobre una banqueta en el municipio de Ecatepec.

En ese hecho, elementos de la policía municipal acudieron tras el reporte de vecinos que alertaron sobre la presencia del menor en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Al llegar, los oficiales resguardaron al bebé para evitar que permaneciera expuesto a algún riesgo.

Minutos más tarde, una adolescente de 16 años regresó al sitio y manifestó ser la madre del menor. De acuerdo con el reporte policial, la joven habría abandonado al bebé luego de una discusión con su pareja.

Las autoridades también le brindaron apoyo y comenzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del caso; sin embargo, esté hizo mucho eco en los últimos días.