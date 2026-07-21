VIDEO: Mujer arrastra por varias calles a su perrito en Saltillo; estado de salud de “Rocky”

La indignación en Coahuila ha crecido luego de darse a conocer el caso del perrito “Rocky”, un perro Gran Pirineo que fue arrastrado por varios metros en Saltillo, para después ser atropellado por su presunta dueña.

El video fue compartido por la asociación Dignidad Animal AC, donde se puede observar como el can está amarrado a la parte trasera de una camioneta, mientras el vehículo avanza a toda velocidad por el Fraccionamiento Villa San Miguel.

A su vez, otro perrito de talla chica corre desesperado detrás de la camioneta en un intento de llamar la atención. Pero la situación no termina ahí, ya que otro video difundido muestra el momento en que la mujer termina por atropellar a “Rocky” una vez que llega a su casa.

Graban maltrato animal en Saltillo, Coahuila

El 19 de julio, la asociación Dignidad Animal A.C. compartió el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, identificando a la presunta responsable como Liliana “N”, quien según estaba siendo protegida por las autoridades.

Horas más tarde, la asociación presentó una denuncia formal por maltrato animal, mientras que la Policía ambiental presentó también otra denuncia, con el fin de que el caso de Rocky no quede impune.

🚨🐾 Maltrato animal causa indignación en Saltillo



Un video difundido en redes sociales muestra a un hombre que presuntamente amarra y arrastra a un perro por calles del fraccionamiento San Miguel, en Saltillo, Coahuila.



Las imágenes generaron una ola de indignación entre… pic.twitter.com/TE2WAUIXUg — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) July 20, 2026

Ante los señalamientos surgidos en redes, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, negó conocer a la familia involucrada y aseguró que nadie está por encima de la ley, por lo que las personas responsables de este tipo de actos deberán responder conforme a la legislación.

Asimismo, trascendió que su esposo, Jorge “N”, habría sido detenido presuntamente por entorpecer las investigaciones, mientras que se desconoce si Liliana “N” ya fue ubicada.

Estado de salud del perrito “Rocky”

Debido a las especulaciones que surgieron sobre la presunta muerte de Rocky, la veterinaria Pets Care informó que el perrito continúa con vida y que su estado de salud se mantiene con pronóstico reservado.

La clínica veterinaria confirmó que el can permanece en estado crítico e internado en terapia intensiva, con un diagnóstico de trauma medular agudo, por lo que su evolución continúa siendo delicada.

En lo que avanza la investigación, el Gobierno de Saltillo compartió un comunicado, asegurando que no se tolerará, bajo ninguna circunstancia, el maltrato contra los seres sintientes.

Además, desde el momento en el que se hizo público el video, la Comisaria de Seguridad y Protección Ciudadana realizó un cateo en la vivienda, con el fin de deslindar responsabilidades.