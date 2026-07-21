En Mérida temen que deje de ser un pueblo tranquilo por la ingobernabilidad de Morena

Durante décadas, Yucatán fue visto como uno de los estados más seguros del país. Sin embargo, los operativos realizados en Mérida el pasado 17 de julio y la detención de un hombre señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado tienen atemorizados a los habitantes, aseguran que a Morena no le interesa combatir la inseguridad.

Mientras las autoridades informaron sobre el aseguramiento de vehículos de lujo y bienes valuados en más de 145 millones de pesos, habitantes aseguran que la sensación de tranquilidad ya no es la misma y piden resultados para evitar que la violencia gane terreno.

¿Qué ocurrió en el operativo realizado en Mérida?

Los despliegues de seguridad se realizaron de forma simultánea en distintos puntos de la capital yucateca. Días después, autoridades confirmaron la detención de Justo "N", quien presuntamente estaría relacionado con actividades logísticas y financieras de grupos del crimen organizado.

Como parte del operativo fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, además de diversos bienes cuyo valor supera los 145 millones de pesos, de acuerdo con la información oficial.

🔵 #HechosMeridianoYucatán | La ciudadanía dice sentirse insegura durante el gobierno de Joaquín Díaz Mena, luego de que el presunto integrante de un grupo criminal fuera detenido en #Mérida. ¿Hasta cuándo #Yucatán va a tener la seguridad prometida en 2024? ‼️⚠️… pic.twitter.com/TdWmDDW66j — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) July 21, 2026

¿Por qué crece la preocupación por la seguridad en Yucatán?

Tras estos hechos, algunos habitantes expresaron su preocupación por el rumbo que podría tomar la entidad y señalaron que la paz que caracterizaba a Yucatán ha comenzado a cambiar.

Ciudadanos consultados consideran que el crecimiento poblacional, la llegada de personas provenientes de otros estados y la presencia de presuntos integrantes del crimen organizado han incrementado la percepción de inseguridad.

¿Qué dicen las cifras sobre la percepción de inseguridad en Mérida?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, 33.7% de los habitantes de Mérida manifestó sentirse inseguro al cierre de marzo de 2026.

Aunque la capital yucateca sigue figurando entre las ciudades con menor percepción de inseguridad en el país, los recientes acontecimientos tienen preocupados a los habitantes.

Es por eso que vecinos de Mérida señalaron que esperan acciones más contundentes por parte de las autoridades estatales para mantener la paz que durante años distinguió a Yucatán.

A casi dos años del inicio de la administración de Joaquín Díaz Mena, algunos ciudadanos consideran que aún hacen falta resultados visibles en materia de seguridad y reiteran el llamado para reforzar la vigilancia y preservar la tranquilidad del estado.

(Elena Chan)(Ciudadana)()(PLECA GENERAL 2 LINEAS H25)(00303991)

"Antes era tranquilo, yo trabajaba con la señora Tatiana, pues dormíamos con este tiempo de calor con las puertas abiertas, ventanas abiertas, pero hoy no puedes dormir así.", señaló Elena Chan, habitante de Mérida.

Y es que lo que más les preocupa, es que Mérida se hizo famoso por su tranquilidad y debido a eso, muchas personas de otros lados, se mudaron a la región, así lo señaló Manuel Canul: "Pasa que la ciudad está muy grande y sigue llegando más gente fuereña. Eso hace que haya inseguridad, porque las personas que llegan no las conocemos cómo es."

