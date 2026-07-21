Tensión interna en Tabasco: Renuncia líder de Morena tras cuestionar la alfombra roja a Andy López Beltrán

Un giro inesperado sacudió la estructura política del partido oficialista en su principal bastión electoral. Tan solo un día después de que el dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván, declarara públicamente que Andrés Manuel López Beltrán no tiene asegurada una candidatura a diputado federal ni trato preferencial, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, confirmó este martes que el líder tabasqueño presentó su renuncia formal al cargo. Dicha salida evidencia las fricciones internas que genera la definición de candidaturas y las aspiraciones de perfiles de alto impacto al interior del movimiento.

La dimisión ocurre tras una serie de declaraciones emitidas por Selván durante una conferencia de prensa, donde fue cuestionado sobre el posible cambio de domicilio de López Beltrán a la entidad para cumplir con los requisitos legales de residencia antes del inicio formal del proceso electoral. Aunque el ahora exdirigente reconoció a López Beltrán como un activo fundamental de la lucha obradorista con plenos derechos estatutarios y constitucionales para competir, fue enfático al señalar que cualquier militante tiene derecho a aspirar a esa misma posición sin que existan apartados previos.

"No hay alfombra roja para nadie": La polémica declaración antes de la salida de Jesús Selván

El punto más relevante de las declaraciones que precedieron a su salida se centró en la insistencia del exdirigente sobre el cumplimiento estricto de los procedimientos y tiempos del partido. Selván subrayó que en la mesa de integración y coordinación política de Morena existe espacio para dialogar con todos los actores, pero dejó en claro que la contienda interna permanece abierta para cualquier simpatizante que decida registrarse de cara a la contienda legislativa federal.

Para cerrar su postura frente a los medios, el ahora exlíder estatal lanzó la frase que terminó marcando el pulso de la contienda partidista al aseverar que en Morena no hay alfombra roja para nadie. La sorpresiva confirmación de su renuncia por parte de la dirigencia nacional abre una etapa de reestructuración en el liderazgo de Tabasco, mientras se definen los mecanismos de selección para los aspirantes a puestos de elección popular en la entidad.