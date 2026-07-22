Caso “Rocky”: Detienen a la mujer acusada de atropellar y arrastrar a un perrito en Saltillo

La Fiscalía General de Coahuila informó la detención de Liliana “N”, la presunta responsable de arrastrar al perrito “Rocky” por varios metros en calles del Fraccionamiento Villas de San Miguel, en el municipio de Saltillo.

Los hechos se habrían registrado el pasado 19 de julio, cuando la Asociación Dignidad Animal AC difundió un video en el que se muestra como una camioneta avanza mientras el perro Gran Pirineo se encuentra amarrado en la parte trasera.

VIDEO: Así captaron el momento en que mujer arrastra y atropella al perrito “Rocky”

Las imágenes tan horribles no tardaron en hacerse virales, ya que de acuerdo con el video, la camioneta habría recorrido varios kilómetros, sin que la conductora hiciera el intento de detenerse.

Incluso, se puede observar como otro perrito de color negro corría detrás y ladraba de manera insistente, aparentemente intentando alertar sobre lo que estaba ocurriendo.

🚨🐾 Maltrato animal causa indignación en Saltillo



Un video difundido en redes sociales muestra a un hombre que presuntamente amarra y arrastra a un perro por calles del fraccionamiento San Miguel, en Saltillo, Coahuila.



Las imágenes generaron una ola de indignación entre… pic.twitter.com/TE2WAUIXUg — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) July 20, 2026

Pero el presunto “accidente” no terminó ahí. De acuerdo con testigos, una vez que la mujer llegó a su casa, habría atropellado al animalito de raza Gran Pirineo en al menos tres ocasiones, para después bajarse de la camioneta y limpiar la sangre.

Tras la publicación, el caso generó una gran indignación, que hasta habitantes se manifestaron en Saltillo para exigir justicia por “Rocky”, presionando a las autoridades para detener a los responsables.

Detienen a Liliana “N”, mujer que habría atropellado a su perrito

Pese a los rumores que circulaban en redes sociales, donde aseguraban que Liliana “N” estaba siendo protegida por las autoridades, ya que era conocida del alcalde de Saltillo, Javier Díaz, la mujer fue detenida la tarde de este martes 21 de julio.

El presidente municipal aseguró que no conoce a ninguna de las personas involucradas, pero sin importar esto, el caso de “Rocky” no quedaría impune, segúnn informó.

Días antes, la asociación civil ya había presentado una denuncia por maltrato animal, pero fue hasta este martes que la Fiscalía de Coahuila confirmó la detención tanto de Jorge “N”, por obstaculizar la investigación, y de Liliana “N”, señalada como la autora material.

Perrito “Rocky” permanece en estado grave

La veterinaria Pets Care informó en sus redes sociales que el perrito “Rocky” permanece en estado grave, con pronóstico reservado. El diagnóstico inicial fue de trauma medular agudo , por lo que su evolución continúa siendo delicada.

Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que tuvo acceso al expediente clínico de "Rocky", para determinar las lesiones sufridas durante el arrastre y el atropello.

Aunque en redes se han difundido imágenes en las que la mujer asegura que no se dio cuenta de lo ocurrido y que, en un intento para levantar al perro, movió la camioneta, será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades y esclarecer cómo sucedieron los hechos.

El Código Penal de Coahuila establece penas de entre 6 a 8 de prisión, si el maltrato provoca la muerte o daños irreversibles a la salud de un animal.

