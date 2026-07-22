¿Quién era Adriana García, la influencer de Culiacán que murió de forma repentina?

A través de redes sociales, se confirmó la muerte de la influencer sinaloense, Adriana García, quien presuntamente perdió la vida tras complicaciones de salud en Culiacán.

La repentina muerte de la creadora de contenido causó sorpresa entre amigos, familiares y su comunidad. Tan solo en Instagram acumulaba más de 40 mil seguidores, mientras que en TikTok superaba los 45 mil.

¿Qué se sabe de la muerte de la influencer Adriana Garcia?

La muerte de Adriana García fue confirmada por la empresa “Drop Shop”, misma en la que colaboraba la mujer; un tienda muy reconocida en la capital sinaloense.

Hasta el momento, no existe un comunicado que confirme la causa del fallecimiento. Sin embargo, en las últimas horas ha trascendido que la muerte habría derivado por complicaciones de salud presuntamente relacionadas con una cirugía estética a la que se sometió recientemente.

Es importante señalar que esta versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por los familiares de la influencer De hecho, la familia no ha emitido ningúna declaración, por lo que cualquier información debe tomarse con reserva.

¿A qué se dedicaba la influencer Adriana García?

La creadora era reconocida por ser muy activa en sus redes sociales, compartiendo su día a día, además de contenido relacionado al lifestyle y belleza.

La joven contaba con más de 40 mil seguidores en Instagram y Tiktok donde solía compartir fotos de su vida, así como para promocionar productos que se venden en Drop Shop.

Empresa dedicada a vender relojes, artículos deportivos, ropa, además de marcas exclusivas. Incluso, en un video, Adriana había comentado que llegaba a vender hasta casi un millón.

La tienda cuenta con sucursales en Culiacán, Ciudad de México, Monterrey y otras ciudades del país, por lo que era común ver a la joven en las publicaciones y videos compartidos en las redes sociales de la marca.

Última publicación de la influencer Adriana García

A través de su cuenta de Instagram, Adriana realizó su última publicación el pasado 1 de julio. En ella compartió una serie de fotos de sus vacaciones en Los Cabos, acompañadas del breve mensaje: "Fotitos que no subí".

Ante la lamentable noticia, la empresa “Drop Shop” envió condolencias a los seres queridos de la joven, asegurando que siempre la recordarán con cariño y por su calidad humana.