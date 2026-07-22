Apagón masivo programado en Veracruz: Lista de colonias que tendrán corte de luz en cinco municipios este 22 de julio

Un apagón masivo programado este miércoles 22 de julio en el estado de Veracruz afectará al menos a cinco municipios; el corte de luz anunciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afectará a cerca de 50 colonias y es parte de un trabajo de mantenimiento .

Fue a través de un comunicado emitido en sus canales oficiales que la CFE anunció el horario y localidades veracruzanas que serán afectadas por el corte de luz.

Municipios que tendrán corte de luz este miércoles 22 de julio en Veracruz

El apagón masivo se realizará el miércoles 22 de julio, de 9:00 a 14:00 horas , como parte de labores de mantenimiento en la red eléctrica; de acuerdo con la información difundida por la CFE, el corte de luz abarcará municipios del norte de Veracruz, por lo que cientos de usuarios podrían permanecer sin suministro durante cinco horas.

Las demarcaciones contempladas en este apagón masivo son San Rafael, Nautla, Martínez de la Torre y Tecolutla , donde el corte de luz alcanzará cerca de 50 colonias y comunidades.

La empresa reiteró que estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio en la región.

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Lista de colonias afectadas por el apagón masivo en Veracruz

En San Rafael, el corte de luz incluirá zonas como: San Rafael Centro, El Pital, Puntilla Aldama, Paso de Telaya, Manuel Ávila Camacho, Tres Bocas, Potrero Nuevo, El Arenal, Sonzapotes, La Poza, Tres Encinos, Benito Juárez, Vega de San Marcos, Gustavo del Valle, Tepetates, El Guayabal, El Cabellal e Isla Santa Rosa.

Para Nautla, el apagón masivo contempla: Nautla cabecera, Casitas, Monte Gordo, La Vigueta, El Ostional, Miguel Alemán, Playa Paraíso, Riachuelos, Fuerte de Anaya, Chapa Chapa, Cruz de los Esteros, La Guadalupe, Laureles, Jicaltepec y Flores Magón.

En Martínez de la Torre, el corte de luz llegará a: María de la Torre, Emiliano Zapata, El Progreso, Tres Encinos y Paso Largo; mientras que en Tecolutla se suspenderá el servicio en José María Morelos, La Defensa, Hueytepec, El Zapote, Huipanguillo, Ejido La Perla, Puerto Palchán, Progreso y La Nueva Guadalupe.

Recomendaciones para enfrentar el corte de luz

Ante este apagón masivo en Veracruz, la CFE recomienda tomar previsiones antes del horario programado; si vives en alguna de las colonias mencionadas, procura desconectar aparatos electrónicos sensibles, mantener cargados teléfonos celulares y organizar actividades que dependan del suministro eléctrico antes de que inicie el corte de luz.

Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, el servicio comenzará a restablecerse de forma gradual en las zonas de Veracruz contempladas dentro del apagón masivo programado para este 22 de julio.