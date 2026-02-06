El tipo de aguacate que manda México a Estados Unidos para el Super Bowl 2026

El evento deportivo más esperado del año en la Unión Americana, el Super Bowl 2026 , contará con una presencia destacada de la agricultura nacional. El aguacate se ha consolidado como el elemento principal de las celebraciones debido a la enorme demanda de salsas preparadas que acompaña la transmisión del juego.

La relevancia de este producto es tal que se ha ganado el sobrenombre de "oro verde", posicionándose como un referente comercial de México ante el mundo.

¿Qué tipo de aguacate se exporta a EU para el Super Bowl?

El aguacate mexicano es el líder global en su categoría, permitiendo la creación del platillo predilecto para el domingo: el guacamole. Esta preparación, cuyo nombre tiene raíces ancestrales en la lengua náhuatl —derivando de los términos "ahuácatl" (testículo) y "mulli" (salsa o molido)—, requiere de ingredientes específicos para su elaboración tradicional.

Para obtener el acompañamiento ideal que se consume durante el encuentro, se utilizan frutos de gran tamaño que se procesan junto con cebolla, cilantro, jitomate, chiles verdes, jugo de limón y sal, logrando una mezcla que se sirve habitualmente con tortillas de maíz o totopos.

Los estados que exportan más aguacates a Estados Unidos

Los principales estados mexicanos que exportan aguacate a Estados Unidos son Michoacán y Jalisco, siendo los únicos certificados fitosanitariamente para este mercado, con Michoacán a la cabeza produciendo cerca del 78% del total nacional. Recientemente, Nayarit también ha obtenido autorizaciones para sumarse a la exportación.

La hegemonía en el sector aguacatero tiene un origen geográfico muy claro dentro del territorio mexicano. De acuerdo con las cifras de la industria, Michoacán es la entidad federativa que sostiene la posición de liderazgo absoluto tanto en la cosecha como en el envío al extranjero.

El dominio de esta región es tan contundente que prácticamente nueve de cada diez frutos que cruzan la frontera hacia los mercados internacionales provienen de suelos michoacanos. Gracias a esta capacidad productiva, México logra concentrar casi la tercera parte de la producción total del planeta, consolidando su dominio en el sector agroindustrial.

¿Cuánto aguacate se ha mandado a Estados Unidos en los últimos años?

El volumen de intercambio comercial ha alcanzado niveles históricos. México registra una producción y exportación global que asciende a un millón 694 mil toneladas, logrando colocar el producto en más de 30 naciones, aunque el mercado estadounidense permanece como el destino primordial.

En términos financieros, las ventas conjuntas han superado los 3 mil 858 millones de dólares, lo que refleja que el aguacate constituye el 97.5 por ciento de las exportaciones de este tipo de fruto por parte del país.

Específicamente para la edición del Super Bowl LX, las proyecciones de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México señalan un consumo de 127 mil toneladas en territorio estadounidense, cifra que se traduce en una derrama económica de 250 millones de dólares.

Se estima que, durante el lapso de las tres horas que dura el partido de fútbol americano, los comensales en Estados Unidos ingerirán cerca de 35 mil toneladas de guacamole, reafirmando al aguacate mexicano como el protagonista indiscutible de las mesas durante la jornada deportiva.

