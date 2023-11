SCJN confirma al ministro Laynez para resolver la extinción de fideicomisos del PJF

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición del Ejecutivo Federal para que el ministro Javier Laynez se abstenga de analizar la acción de inconstitucionalidad que promovió la oposición en el Senado contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En menos de 5 minutos, los ministros señalaron que la ley no establece la posibilidad de plantear impedimentos cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

Incluso, Laynez Potisek reconoció que las únicas veces en que la Suprema Corte ha permitido la procedencia de algún impedimento en este tipo de juicios, han sido cuando estos son planteados por el ministro o ministra ponente de algún asunto.

“No me considero impedido, me parece que no existe impedimento y no considero que esté en absoluto afectada la objetividad en este asunto”, señaló Laynez. Por ello, solicitó a sus colegas desechar por notoriamente improcedente la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, propuesta que fue avalada por todos los ministros sin más intervenciones.

¿Qué sigue después de confirmar al ministro Laynez para revisar la controversia de los fideicomisos?

Con la resolución, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal ya no cuenta con recursos para retrasar el análisis que el ministro Laynez debe realizar sobre la eliminación de los fideicomisos del PJF.

Hasta el momento el ministro Laynez no ha admitido a trámite la demanda de la oposición en el Senado de la República contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación La cual fue avalada por la mayoría de More a y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Apenas el 14 de noviembre se dio a conocer que será el ministro de la SCJN, Javier Laynez el encargado de revisar las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la extinción de los 13 fideicomisos del PJF.

Será en los próximos días cuando Laynez defina si da entrada o no al recurso impulsado por la oposición en el Senado de la República. De ser así, elaborará un proyecto para aclarar si la eliminación de los fideicomisos, ordenada por el Congreso mediante una reforma a la Ley Orgánica del PJF, es inconstitucional.

Para invalidar la reforma con efectos generales, será necesario el voto de al menos ocho ministros de la Corte la cual iniciará su periodo de receso en diciembre.

Ese mismo día, la Presidencia de la SCJN también notificó la admisión a trámite de una solicitud presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), para que atraiga el primer amparo contra los fideicomisos en el que se otorgó una suspensión.