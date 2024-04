La suspensión definitiva otorgada al Club de Golf “Tangolunda” también protege a la fauna

El campo de golf “Tangolunda”, en Huatulco, cuenta con varios inquilinos. La supervivencia de varias especies, es gracias a que no cualquiera entra al campo, aunado a la presencia de cercas perimetrales, los canales pluviales que funcionan como barrera para el ingreso de saqueadores y la presencia activa de personal de mantenimiento y vigilancia privada.

“De hecho ese es una de las encomiendas que tenemos, el cuidar la fauna, el cuidar todos los animales que hay en el campo, tenemos pues prohibido tocarlos.”, cuenta Leyvert Morales, superintendente Club de Golf “Tangolunda”.

Condiciones del campo de golf “Tangolunda” protegen especies

Las condiciones con las que cuenta el campo de golf, evitan además que se deposite basura que mata a las especies, como ocurre en los parques nacionales Huatulco II y Ricardo Flores Magón.

“Perderíamos una cantidad de individuos que son muy carismáticos o relevantes o que incluso puedan ser comercializados de manera ilegal.”, detalla Jesús Pacheco del Instituto de Ecología de la UNAM.

Cuatro especies endémicas habitan en campo de golf “Tangolunda”

El 98% del campo de golf es naturaleza y caza de especies endémicas y migratorias. Un ejemplo es la iguana verde y la iguana negra, ambas especies protegidas en la categoría de “amenazadas” según la NOM-059-SEMARNAT-2010.

También habitan aquí el perico frente naranja y el loro frente blanca, incluidos en la categoría de “sujeta a protección especial”. todas ellas cuidadas en el entorno de un deporte que es respetuoso con el medio ambiente. El contraste con parques abandonados a unos kilómetros es evidente.

“Es algo que nos preocupa mucho porque puedes definir áreas protegidas, pero si no hay presupuesto, si no hay cuidado, no funcionan y se puede se perder y hay muchas áreas protegidas donde se ha tirado la selva, etcétera.”, detalla Luis Eguiarte, investigador de la UNAM.

Fauna de otros parques sin protección luchan por sobrevivir

En otros parques hay venados que han captado los vecinos en video, pero que luchan por la vida entre basura y perros ferales.

“Luego aquí tenemos un venadito que pues ahorita ya le traigo un poquito de agua. Lo había mordido un perro, entonces hay que poner un poquito de vigilancia”, cuenta Margarita Martínez, habitante de Huatulco.

Suspensión definitiva protege al ecosistema de “Tangolunda”

La suspensión definitiva para que Producciones Especializadas S.A. DE C.V., no sea desposeída del polígono en donde se ubica el campo de golf “Tangolunda” en huatulco, también blinda al ecosistema.

“Lo que pasa es que no tenemos claro que la naturaleza no nos necesita. Pero nosotros sin los servicios ambientales que nos da la naturaleza y en particular la diversidad, no estaríamos aquí ni podríamos respirar y mucho menos comer.”, agrega Valeria Souza, investigadora de la UNAM.

Solo falta que se abra la puerta judicial para que el golf se mantenga como sustento a las fuentes de empleo.