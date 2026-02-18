“No hay un día que no desaparezcan personas”: buscadoras en Tabasco

La desesperación en Tabasco se vive. Familias de personas desaparecidas viven una angustia que se mezcla con el coraje por el actuar de las autoridades. Mujeres buscadoras señalan que desde que el estado fue gobernado por Adán Augusto López Hernández y con Hernán “N” —exsecretario de Seguridad Pública estatal— las cosas siguen empeorando.

Tabasco, un infierno entre asesinatos y desapariciones

“Estamos muy desesperados por tantos años que llevamos, algunos años, algunos meses, pero es la misma desesperación y el mismo infierno que uno está viviendo. Soy Andrea Narváez, busco a mi papá, el señor Elmer Narváez Narváez, que desapareció el 24 de julio de 2024 en Villahermosa, Tabasco”, señaló Andrea.

“Adán Augusto dejó a Requena y Requena siguió y siguió operando igual, con toda la impunidad y todo el poder que tenía. Da una rabia y una impotencia que no puede hacer más. Yo soy Hilda Paris y Pedrero, de Teapa, Tabasco, busco a mi hijo Gilberto José Mollinedo París, lo desaparecieron en Teapa el 10 de septiembre de 2023”, expresó Hilda.

“No hay ni un día que no maten, una cosa terrible, que desaparezcan personas, todos los días, todos los días”, afirmó Andrea, buscadora.

“El papá de mi hijo de hecho fue a hablar con él cuando pasó, con Requena, y él se burló, se burló de él en su cara, como diciéndole: ya no lo busques, tu hijo no va a aparecer. Trabajaba gente de Seguridad Pública también de Teapa para él, los de la maña que le llaman, que es lo mismo de La Barredora. Lo levantaron, se lo llevaron y lo desaparecieron”, relató Hilda, buscadora.

La reunión de las promesas de la fiscalía en Tabasco

El año pasado tuvieron un acercamiento con el actual fiscal general de la entidad, Óscar Tonatiuh Vázquez. Una reunión de banqueta llena de promesas.

“Hagamos el compromiso, vamos a coordinarnos en forma periódica para podernos reunir, poder verificar qué actividades se han realizado, cómo las podemos fortalecer”, declaró Óscar Tonatiuh Vázquez, fiscal general de Tabasco.

Pero fuera de un desayuno, aseguran que esa coordinación periódica sigue sin suceder y la indignación se intensifica cuando recuerdan las palabras de José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, quien el 17 de noviembre de 2025 dijo:

“Porque muchas veces, ahora sí que como dice la canción, ¿verdad?, andaban de parranda”, comentario que fue tomado como una burla por los afectados.

La exigencia de las familias de desaparecidos sigue siendo la misma. “Pues que ya dejen de mentir, que trabajen, que hagan su trabajo como es, que den resultados porque estamos desesperados”, concluyó Andrea, buscadora.

