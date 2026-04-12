Niño de dos años cae de edificio en Tacubaya y sufre fracturas de cráneo

Un menor de casi tres años de edad resultó con diversas fracturas luego de caer desde el segundo nivel de un edificio en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras policías realizaban recorridos de seguridad en la zona, cuando fueron alertados vía radio por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre un niño lesionado en el cruce de la calle José Martí y avenida Jalisco.

Policías encuentran al menor lesionado en la vía pública

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a un grupo de personas reunidas alrededor del menor, quien se encontraba tendido sobre la vía pública. En el sitio también estaba una mujer de 34 años de edad, quien se identificó como su madre y presentaba una crisis nerviosa.

"Los policías observaron un grupo de personas que rodeaban a un pequeño que se encontraba tirado en la vía pública y a una mujer de 34 años de edad, que dijo ser la mamá, visiblemente nerviosa", escribieron.

Los uniformados procedieron a acordonar el área para resguardar al menor y solicitaron apoyo de servicios de emergencia; sin embargo, ante la urgencia del caso, determinaron actuar de inmediato para agilizar su atención médica.

Lesiones en el cráneo: El diagnostico del menor que cayó de edificio en Tacubaya

Con la autorización de la madre y siguiendo los protocolos de actuación, los policías trasladaron al menor en una patrulla a un hospital cercano, donde fue ingresado al área de urgencias.

El diagnóstico médico preliminar indicó que el niño presentaba fracturas en la región frontal, parietal y occipital del cráneo, derivadas de la caída.

Tras el ingreso del menor al hospital, los elementos de la SSC dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de recabar las declaraciones de la madre y de otros posibles testigos para determinar las circunstancias del incidente.

