Notas
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Nuevo giro en el caso de hermana de Emilio Lozoya, ex director de Pemex
Gilda Susana, hermana de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, fue detenida en el AICM y luego quedó en libertad. Ahora su caso avanza con un nuevo fallo.
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Gilda Lozoya queda libre pese a ser vinculada a proceso: Así fue la audiencia de la hermana del exdirector de Pemex
Presuntamente Gilda Lozoya fue un eslabón en la compra-venta fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, ¿cuándo será su próxima audiencia?
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Liberan a Gilda Susana "N", hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex
Gilda Susana “N”, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue detenida en el AICM, pero tras su primera audiencia, una jueza le concedió la libertad.
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¿Qué pasó con la familia de Emilio Lozoya? Su hermana Gilda Susana "N" fue detenida
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue investigado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, pero ahora fue detenida su hermana Gilda Susana “N”, en el AICM.
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¿Quién es Gilda "N", la hermana de Emilio Lozoya arrestada en el AICM?
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, fue detenida en el AICM por la FGR; su historia familiar vuelve al centro del caso Agronitrogenados.
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Cae Gilda "N", hermana de Emilio Lozoya, acusada de lavado de dinero y corrupción; ya estaba en el AICM
La FGR detuvo a la hermana de Emilio Lozoya en el aeropuerto de la CDMX, por el caso Agronitrogenados, donde se le acusa de triangular recursos ilícitos.