¿Qué pasó con la familia de Emilio Lozoya? Su hermana Gilda Susana “N” fue detenida

Este jueves 2 de julio de 2026 se confirmó la detención de Gilda Susana "N", hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero dentro de este caso, otros integrantes de su familia surgieron cuando el exfuncionario era investigado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

La mujer fue detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informaron las autoridades.

Caso Odebrecht, uno de los mayores símbolos de corrupción en Latinoamérica

¿Por qué detuvieron a Gilda "N", hermana de Emilio Lozoya?

Gilda Susana “N” es acusada por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue detenida porque probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Hermana de Emilio Lozoya y el caso Agronitrogenados

La hermana de Emilio Lozoya está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó el exdirector de Pemex.

De acuerdo con la indagatoria de la FGR, los recursos recibidos y administrados por Gilda Susana “N”, posiblemente tienen una procedencia ilícita.

Familiares de Emilio Lozoya: ¿qué pasó con ellos?

Los casos Odebrecht y Agronitrogenados colocaron en el mapa los nombres de más integrantes de la familia del exdirector de Pemex, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya fue detenido el 20 de febrero en Mallorca, España, y después extraditado a México, donde quedó encerrado en el Reclusorio Norte en la CDMX, pero salió de la cárcel.

Emilio Lozoya enfrenta acusaciones por caso Agronitrogenados

La investigación contra el entonces funcionario federal alcanzó a la esposa, mamá y hermana de Emilio Lozoya, quien actualmente se encuentra llevando su proceso en libertad bajo prisión domiciliaria tras salir del Reclusorio Norte.

Los familiares de Emilio Lozoya señalados son Gilda Margarita, su madre; Gilda Susana "N", su hermana y Marielle, su esposa.

Gilda Susana "N"

Era buscada desde diciembre de 2020, cuando un juez emitió una orden de captura contra ella por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero tras un proceso en donde se amparó, fue detenida seis años después.

Según las indagatorias de la FGR, Gilda Susana "N" se benefició de 3.2 millones de dólares que su hermano recibió supuestamente como soborno por parte de Alonso Ancira, para que Pemex adquiriera con sobreprecio la planta Agronitrogenados en el complejo Pajaritos de Veracruz.

Gilda Susana "N" fue señalada por la FGR de recibir dinero en sus cuentas bancarias sobornos que pagaba la empresa Odebrecht a su hermano a cambio de contratos de obra.



Gilda Margarita

La madre de Emilio Lozoya fue detenida el 24 de julio en Juist, Alemania y al día siguente, la FGR informó en un comunicado que las autoridades policiacas de ese país ratificaron la detención de Gilda Margarita, señalada en la investigación de los delitos cometidos en el caso Odebrecht.

La señora contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez del Reclusorio Norte y además contaba con una Ficha Roja de Interpol.

Gilda Margarita fue acusada por la FGR de recibir presuntamente una trasfrencia bancaria de 185 mil dóolares de procedencia ilícita, el 22 de noviembre de 2012.

La investigación señaló que el dinero provenía de una empresa ligada a la familia Lozoya y está relacionada con los 10.5 millones de dólares que habría recibido el exdirector de Pemex como soborno a cambio de contratos en favor de la constructora Odebrecht.

Emilio y su mamá fuerona acusados de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.



Marielle, esposa de Emilio Lozoya

Mariellle, esposa del exdirector de Pemex, fue señalada de haber comprado una mansión de 3 mil 578 metros cuadrados. en Zihuatanejo en 1.9 millones de dólares, presuntamente con recursos provenientes de los sobornos que recibió su esposo de la empresa constructora Odebrecht.

Fue acusada por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. El 25 de octubre de 2019, un juez de control ordenó la aprehensión de ella.

