Nuevo giro en el caso de hermana de Emilio Lozoya, ex director de Pemex

El caso de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio un nuevo giro en este proceso legal que se inició en su contra.

La mujer fue detenida el 2 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina.

¿Qué pasó de nuevo en el caso de Gilda Susana, hermana de Emilio Lozoya?

Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin contra la vinculación a proceso que enfrenta por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

La medida fue concedida por Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo promovido por Lozoya Austin el pasado 29 de julio.

¿Por qué detuvieron a Gilda Susana Lozoya en el AICM?

Gilda Susana, de acuerdo con la FGR, probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

La hermana del ex funcionario está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio Lozoya.

De acuerdo con la indagatoria de la FGR, los recursos recibidos y administrados por Gilda Susana posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.

La mujer fue acusada por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Liberan a hermana de Emilio Lozoya

El 8 de julio pasado salió de la cárcel bajo libertad condicional a pesar de su vinculación a proceso, esto después de que una jueza determinó que no hay riesgo de que la mujer escape.

Según las indagatorias de la FGR, Gilda Susana "N" se benefició de 3.2 millones de dólares que su hermano recibió supuestamente como soborno por parte de Alonso Ancira, para que Pemex adquiriera con sobreprecio la planta Agronitrogenados en el complejo Pajaritos de Veracruz.