Gilda Lozoya queda libre pese a ser vinculada a proceso: Así fue la audiencia de la hermana del exdirector de Pemex

Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), seguirá en libertad condicional a pesar de su vinculación a proceso, esto después de que una jueza determinará que no hay un riesgo de fuga.

La hermana del ex director de Pemex es acusada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de realizar transferencias de dinero procedente del extranjero con la finalidad de ocultar su origen.

Próxima audiencia de Gilda Lozoya: ¿Cuándo y qué medidas cautelares enfrentará?

Tras una maratónica audiencia de 15 horas, Gilda Lozoya fue citada a una nueva audiencia el próximo jueves 9 de julio 2026 a las 9:00 horas para la revisión de medidas cautelares, entre las cuales están la prisión preventiva, firma periódica o la colocación de un brazalete electrónico, con el fin de mantenerla vigilada.

Gilda presuntamente fue un eslabón en la compra-venta fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Recordemos que el pasado jueves 2 de julio 2026, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya Austin, economista, funcionario y político mexicano que estuvo al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Fue acusada de operar como prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular fondos ilícitos, ya que ninguna de las transacciones estudiadas tenía alguna justificación económica ni comercial válida, por lo que su principal cargo sería por operaciones con recursos de procedencia clandestina.

¿Quién es Gilda Lozoya, hermana del ex director de Pemex?

A diferencia de otros integrantes de su familia, Gilda Susana se mantuvo durante años fuera del foco mediático. No ocupó cargos públicos ni apareció en la vida política del país, y su nombre rara vez fue mencionado fuera de contextos legales o investigaciones financieras.

Esa discreción cambió cuando su figura comenzó a aparecer en expedientes relacionados con presuntas operaciones financieras vinculadas a su hermano. Desde entonces, su nombre ha sido mencionado en investigaciones federales que buscan esclarecer el manejo de recursos dentro de una red de empresas y movimientos bancarios.