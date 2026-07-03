¿Quién es Gilda “N”, la hermana de Emilio Lozoya arrestada en el AICM?

La detención de Gilda "N" en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación pública. Sin embargo, más allá del hecho policial, su historia está inevitablemente ligada a uno de los apellidos más conocidos de la política mexicana reciente.

¿Quién es Gilda "N", hermana de Emilio Lozoya?

A diferencia de otros integrantes de su familia, Gilda Susana se mantuvo durante años fuera del foco mediático. No ocupó cargos públicos ni apareció en la vida política del país, y su nombre rara vez fue mencionado fuera de contextos legales o investigaciones financieras.

Esa discreción cambió cuando su figura comenzó a aparecer en expedientes relacionados con presuntas operaciones financieras vinculadas a su hermano. Desde entonces, su nombre ha sido mencionado en investigaciones federales que buscan esclarecer el manejo de recursos dentro de una red de empresas y movimientos bancarios.

🚨 La @FGRMexico detuvo a Gilda "N", hermana del exdirector de #Pemex, Emilio Lozoya, en el AICM.



De acuerdo con la autoridad, es investigada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y por el caso Agronitrogenados.



Su situación jurídica… pic.twitter.com/UolLXllDXB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Una familia marcada por la política mexicana

Gilda Susana no es una figura pública en el sentido tradicional. Su nombre se conoce, sobre todo, por su vínculo familiar con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien encabezó la empresa productiva del Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y después se convirtió en pieza clave de diversas investigaciones por corrupción.

Pero su historia no se entiende solo a partir de su hermano. También es hija de Emilio Lozoya Thalmann, economista con una larga trayectoria en la administración pública, quien ocupó cargos como la dirección general del ISSSTE y la titularidad de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Además, desempeñó funciones como subsecretario del Trabajo en el gobierno de Miguel de la Madrid.

En ese mismo entorno familiar figura su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, quien fue investigada dentro del caso Odebrecht. Fue detenida en Alemania en 2019 y posteriormente extraditada a México, donde enfrentó su proceso judicial.