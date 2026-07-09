Emprendimientos

Notas
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¿El secreto de Erling Haaland? El millonario negocio de las ligas para el pelo que han conquistado al Mundial
Erling Haaland transforma su look en un negocio millonario en el Mundial 2026. ¿Cómo las ligas para el pelo se convirtieron en el accesorio estrella?
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VIDEO: Por berrinche, dos clientes causan destrozos en pastelería de Reynosa, Tamaulipas
Clientes causan destrozos en Deleite Pastelería Gourmet en Reynosa tras confundir un pastel red velvet con uno de tres leches. Mira aquí el video del altercado.
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Premio Nacional de Calidad distingue a Constellation Brands por su competitividad, innovación y visión de largo plazo
La compañía Constellation Brands cuenta con más de 5 mil colaboradores en México, de los cuales el 90% provienen de localidades donde operan sus cervecerías.
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Empresario denuncia a hijo de Américo Villarreal por intento de extorsión y persecusión
El empresario Israel Alejandro Valdez expone el infierno que vive su familia tras negarse a pagar un “moche” de 110 millones de pesos a las cúpulas del poder del estado de Tamaulipas.
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Tecate impulsa la reintegración laboral con “Welcome Back, Paisano”
La marca apuesta por un modelo de empleabilidad que conecta propósito, negocio e impacto social en México.
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Mujeres Innovando el Mañana: ¿Cómo ser una marca valiente en la actualidad?
En la segunda edición de Mujeres Innovando el Mañana (MIM), líderes de Jumex, Samsung y ONU Mujeres, entre otras, revelan por qué la neutralidad es hoy el camino más rápido a la irrelevancia.