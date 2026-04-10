Mujeres Innovando el Mañana: ¿Cómo ser una marca valiente en la actualidad?

En un entorno donde la saturación de mensajes castiga la tibieza, la segunda edición de Mujeres Innovando el Mañana (MIM) se consolidó como un espacio crítico para la industria. El panel, moderado por Sebastián García (Editor en Jefe en Roastbrief), puso sobre la mesa una verdad incómoda: la neutralidad es el camino más rápido hacia la irrelevancia.

Bajo la dirección de Paulina Rabay, cerca de 150 asistentes se congregaron el pasado 26 de marzo en el GMX Lounge para abordar una pregunta que define la competitividad actual: ¿cómo ser una marca valiente?

✨En el evento Mujeres Innovando el Mañana 2026, líderes de Jumex, Samsung, ONU Mujeres, entre otras, lo dejaron claro:



Hoy, las marcas que no toman postura, se vuelven irrelevantes.



En un mundo saturado de mensajes, el silencio cuesta más caro que el riesgo. pic.twitter.com/kqOYVuz9tE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

Mujeres Innovando el Mañana: Estrategias de adaptación y disrupción

La conversación desglosó la valentía en tres pilares fundamentales para la práctica empresarial:



Evolución con historia: Lizbeth Schroeder Marín (Head of Categories en Jumex ) destacó el desafío de refrescar una esencia de 60 años para conectar con nuevas audiencias sin traicionar el origen de la marca.

Lizbeth Schroeder Marín (Head of Categories en ) destacó el desafío de refrescar una esencia de 60 años para conectar con nuevas audiencias sin traicionar el origen de la marca. Innovación y Coherencia: Moraima Morales (Head of Digital/Social Mkt en Samsung ) abordó el equilibrio entre ser propositivo y mantener la coherencia dentro de marcos globales.

Moraima Morales (Head of Digital/Social Mkt en ) abordó el equilibrio entre ser propositivo y mantener la coherencia dentro de marcos globales. Arrojo desde el ADN: Andrea Vidales (PLATA) y Guadalupe García (J. García López) coincidieron en que destacar en categorías altamente competitivas exige decisiones arriesgadas desde la creación de la marca, rompiendo paradigmas para no ser ignoradas.

El filtro de la tendencia y el costo del silencio

Uno de los puntos de inflexión fue la gestión de conversaciones orgánicas. Líderes como Roxana Flores (ONU Mujeres México), Daria Baranova (inDrive), Lupita Fernández (Ganem Media) y Marcela Rodríguez (Novartis) enfatizaron que la valentía no es reaccionar a todo, sino tener claridad de propósito.

“No todas las conversaciones son para todas las marcas”. Forzar la participación en tendencias ajenas solo por "estar ahí" erosiona la credibilidad.

El panel concluyó que tomar postura conlleva un riesgo necesario. Si bien la incomodidad de ser valiente genera fricción, el vacío de ser ignorado por el consumidor moderno es el costo más alto que una empresa puede pagar en 2026.

