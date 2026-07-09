¿El secreto de Erling Haaland? El millonario negocio de las ligas para el pelo que han conquistado al Mundial

Si hay alguien que no tiene problema por las distintas masculinidades dentro y fuera del futbol, es Erling Haaland, el jugador estrella del momento. Y es que el noruego ha conquistado a apasionados del balonpié y a quienes solo degustan del Mundial 2026 donde su look desenfadado ha llamado la atención y con ello su relación con las ligas para el cabello.

El negocio millonaria de ligas para el pelo de Erling Haaland

Es imposible imaginarse a Haaland sin su ya famoso look de cabello recogido; y de esto ya hizo un negocio de imagen personal al usar ligas para el pelo de la famosa marca kkenekki, aunque en un principio no fue pensado así, pues el jugador desde antes ya utilizaba este accesorio para jugar.

Erling Haaland comenzó a usar las ligas Kknekki (de la marca noruega Bon Dep) años antes de tener cualquier acuerdo comercial. Fue en 2024 cuando se convirtió en accionista minoritario de la empresa. Esto significa que él recibe dividendos por el éxito de la marca, no solo un pago único.

La "armadura" de Haaland es un clásico reconocible que se ha convertido en un negocio millonario dentro de otros negocios que el jugador, pues desde que se unió a la firma, la empresa pasó de ser un pequeño negocio a facturar cerca de 7 millones de libras anuales tras la asociación (esto es una estimación basada en el crecimiento post-inversión de acuerdo con Finally Offline.

¿Cómo son las ligas para el pelo que usa Erling Haaland?

Estas ligas son tejidas con más de 60 hilos, lo que les da fuerza sin romper el cabello ni tirar de él durante los 90 minutos de juego, a diferencia de las ligas elásticas comunes.

La "Haaland Edition" de ligas, combina colores inspirados en sus uniformes (como el negro para el kit visitante o rojo para el local), se agotó inmediatamente tras su lanzamiento en junio de 2026.

Durante este Mundial 2026, Haaland ha perfeccionado su imagen al coordinar el color de la liga con su uniforme exacto de Noruega, una estrategia que ha disparado las búsquedas y ventas de la marca.

