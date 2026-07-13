Dictan sentencia a ‘El Gato’, integrante de “Los Chapitos": Cae en Mazatlán con miles de dosis de fentanilo

La Fiscalía General de Justicia confirmó la sentencia de Rogelio Reynoso García, alias "El Gato", integrante de 'Los Chapitos', tras comprobarse su responsabilidad en los delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El sujeto fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, cuando apuntó con una pistola a un grupo de policías. Al momento de su detención se le fue asegurado alrededor de 10 mil 36 dosis de fentanilo.

Los delitos por los que "El Gato" pasará más de 9 años en prisión

Rogelio "N" fue sentenciado a 9 años, 5 meses y 28 días de prisión, según un informe de la Fiscalía General de Justicia. La sentencia de "El Gato" deberá cumplirse en el Centro de Reinserción Social, "El Castillo", ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

"Por su responsabilidad penal en los delitos de contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta del estupefaciente fentanilo y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas", se explica en el comunicado de la FGR.

La #FGR obtuvo sentencia de más de nueve años de prisión contra Rogelio “N”, por su responsabilidad penal en delitos de contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta del estupefaciente fentanilo y portación de arma de fuego de uso… pic.twitter.com/SoDBSTkfBI — FGR México (@FGRMexico) July 13, 2026

Arma de fuego y drogas: Así fue la detención de "El Gato" en Mazatlán, Sinaloa

La detención de "El Gato" se llevó a cabo cuando elemento de la Guardia Nacional, en coordinación con la Marina y la Defensa, realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en calles de la colonia Invasión Palmito en Mazatlán.

Durante su recorrido los agentes observaron al sujeto parado cerca de un inmueble, mientras portaba una mochila sobre su torso, de ella sacó un arma de fuego para apuntarles a los elementos al notar su presencia.

Una vez que la situación fue controlada, las autoridades le aseguraron un arma de fuego abastecida con 15 cartuchos útiles, además de una bolsa con 10 mil 36 unidades de fentanilo y un teléfono celular.

En el reporte de la Fiscalía General de Justicia no se reportó alguna balacera o persona herida durante la detención de Rubén "N", integrante de "Los Chapitos" en Mazatlán, Sinaloa.