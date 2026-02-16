¿Se acabaron los fríos? Fecha en que inicia la temporada de calor en México en 2026

¡A guardar las chamarras! El invierno en México comienza a despedirse y muchas personas se preguntan si los días de frío han quedado atrás, para dar paso al calor infernal.

Aunque todavía se registran algunas mañanas frescas en zonas altas, los especialistas confirman que la temporada de calor en México en 2026 está cada vez más cerca.

¿Cuándo inicia oficialmente la temporada de calor en México en 2026?

La temporada inicia oficialmente entre la segunda y tercera semana de marzo de 2026, periodo que coincide con el equinoccio de primavera, el cual ocurrirá el 20 de marzo.

Este evento marca el fin del invierno y el inicio de la primavera, cuando los días comienzan a ser más largos y la radiación solar aumenta en toda la república.

Sin embargo, el inicio “oficial” no siempre coincide con la percepción térmica de la población, ya que las altas temperaturas suelen registrarse desde las últimas semanas de febrero. Esto se debe a patrones atmosféricos que favorecen condiciones secas y cielos despejados.

En esta temporada, las regiones más afectadas suelen ser:



Estados del norte y occidente del país, como Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Regiones del sureste, donde el calor se combina con altos niveles de humedad.

¿Por qué hace tanto calor en CDMX hoy?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que el calor registrado recientemente se debe a la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, fenómeno que inhibe la formación de nubes y permite una radiación solar intensa.

Ante un ambiente caluroso y la poca dispersión de los contaminantes, se prevé que se activen más contingencias ambientales. Un fenómeno aislado en comparación con el año pasado.

Cabe decir que en lo que queda de febrero pronostican temperaturas superiores a lo normal para esta época del año, especialmente en zonas urbanas donde el efecto de isla de calor intensifica la sensación térmica.

Si vives en la capital del país, esta información te interesa. ⤵️ pic.twitter.com/24fRp0hkSe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 16, 2026

Recomendaciones ante el inicio de la temporada de calor

Ante el aumento de temperaturas, las autoridades recomiendan:



Mantenerse bien hidratado.

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.

Usar protector solar y ropa ligera.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

Aunque el invierno aún no termina oficialmente, todo indica que los fríos están llegando a su fin. La temporada de calor se perfila como un periodo con temperaturas elevadas desde finales de febrero, intensificándose conforme avanza marzo.