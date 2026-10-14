Notas
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Lo llevaron en un carrito de súper: Abandonan el cuerpo de un hombre junto a un árbol en calles de Iztacalco; hay detenidos
Caen 4 hombres tras abandonar un cuerpo en calles de Iztacalco; los presuntos responsables fueron ubicados por cámaras de seguridad.
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Madrugada de ataques armados en CDMX: Muere un hombre en la alcaldía Azcapotzalco
En la madrugada del lunes 12 de octubre, hubo dos ataques armados en la CDMX; aunque las autoridades buscaron a los responsables, no hay detenidos.
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Emergencia en CDMX: Rayo impacta un árbol y al caer aplasta a dos personas en Iztacalco
Un rayo impactó un árbol en Iztacalco, CDMX, y su caída dejó a dos personas lesionadas; la emergencia ocurrió durante las fuertes lluvias y tormentas de hoy.
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Protesta por desabasto de agua frena la avenida Té en Iztacalco y choques afectan a la GAM, mientras dormía
Vecinos cerraron la avenida Té por falta de agua y un conductor que se iba quedando dormido se estrelló en Vallejo.
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Era de 20 metros: cae pluma de grúa en construcción en Iztacalco y deja un herido
La pluma de una grúa que era utilizada para maniobras en una excavación se desplomó en la colonia Agua Caliente, en Iztacalco; una persona resultó lesionada.
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¡Se los tragó la tierra! Vactor y volteo caen en un enorme socavón en Iztacalco
Un socavón en Iztacalco provocó que un vactor y un camión de volteo quedaran atrapados en la CDMX; el hundimiento ocurrió en Oriente 108, colonia Ramos Millán.