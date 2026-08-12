¡Se los tragó la tierra! Vactor y volteo caen en un enorme socavón en Iztacalco

Un socavón en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, provocó una movilización de emergencia y rescate este miércoles 12 de agosto , luego de que un vehículo tipo vactor y un camión de volteo quedaran atrapados en el hundimiento .

El incidente ocurrió sobre la calle Oriente 108 , donde ambas unidades circulaban cuando el pavimento cedió y provocó que cayeran parcialmente en el socavón, generando afectaciones en la vialidad.

¿Qué pasó en Iztacalco? Así se abrió el socavón que atrapó a dos vehículos en Oriente 108

El primer reporte movilizó a elementos de emergencia por la caída de un vactor en un socavón ubicado en el cruce de Oriente 108 y Sur 161; mientras los equipos trabajaban para atender ese punto, metros adelante otro camión de carga sufrió un accidente similar.

La segunda unidad que transportaba arena realizaba maniobras de reversa cuando el terreno cedió de manera repentina bajo su peso; el conductor logró salir por su propio pie y no presentó lesiones, pero los equipos de emergencia indicaron que debía abandonar el vehículo debido a que comenzó a hundirse progresivamente.

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🚨#AlertaADN



🚧🚛 Un vehículo vactor y un camión de volteo cayeron en socavones que se formaron en la calle Oriente 108, colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl). Si circulas por la zona, maneja con precaución pic.twitter.com/BkW7OiNwbw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

Dos retroexcavadoras trabajan para sacar el camión

Los trabajos se concentraron en retirar la tierra que mantenía atrapada la unidad; para ello, se utilizaron dos retroexcavadoras, una destinada a remover el material acumulado y otra para intentar levantar la parte trasera del vehículo.

De acuerdo con las imágenes del lugar, el camión transportaba tierra, por lo que el peso de la carga también representa un factor considerado durante las maniobras para retirarlo del hundimiento.

¿Por qué se formó el socavón en Iztacalco?

En el tramo afectado de Oriente 108 se observan indicios de trabajos que aparentemente estarían relacionados con el drenaje; sin embargo, las lluvias registradas durante los últimos días también apuntan a ser un posible factor que habría reblandecido el terreno; combinado con el peso de las unidades, esto pudo contribuir a que el pavimento cediera.

Mientras continúan las labores para retirar el camión, la calle Oriente 108 permanece cerrada entre Sur 157 y Sur 161, por lo que los automovilistas deben considerar esta afectación para sus recorridos por la zona.