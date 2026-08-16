Era de 20 metros: cae pluma de grúa en construcción en Iztacalco y deja un herido

¡Momentos de susto! La pluma de una grúa se desplomó dentro de una construcción en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México (CDMX) este sábado 15 de agosto de 2026.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, una persona resultó lesionada derivado de este percance.

Grúa era usada para excavar en construcción en Iztacalco

Los hechos ocurrieron en Privada de Agua Caliente y Agua Caliente, de la colonia Agua Caliente.

La pluma de construcción de aproximadamente 20 metros era utilizada para realizar maniobras en una excavación.

Personal de la alcaldía quedó a cargo del seguimiento correspondiente y la situación fue controlada, mientras que la persona lesionada se retiró por cuenta propia para ir a un hospital.

"Derivado de este incidente, una persona que resultó afectada fue trasladada por sus propios medios al hospital", publicó en X la dependencia capitalina.

En Privada de Agua Caliente y Agua Caliente, col. Agua Caliente, @IztacalcoAl, se registró el desplome de una pluma de construcción de aproximadamente 20 m, la cual era utilizada para realizar maniobras en una excavación.



Derivado de este incidente, una persona que resultó… pic.twitter.com/JRNgNbbYsw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2026

Grúa colapsa en construcción en colonia Roma y graban el momento

Una grúa colapsó en una obra en construcción en calles de la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, el 15 de mayo de 2026, y el momento exacto fue grabado.

El desplome se registró en una obra en construcción de un edificio localizado en el Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc 421, dejando un saldo de cuatro lesioinados.

La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de CDMX, Myriam Urzúa, arribó al sitio e informó que la obra se suspendería para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y así esclarecer las causas de este colapso.

El operador de la grúa se escondió y no recibió atención médica, pero a una cuadra sus compañeros pidieron apoyo para llevarlo a un hospital.

Es el momento exacto de la caída de una grúa en una obra en construcción en la esquina de Viaducto y el eje 1 poniente, Cuauhtémoc. El saldo: cinco trabajadores heridos. pic.twitter.com/oLw6AVNtvc — Isidro Corro (@isidrocorro) May 16, 2026

Colapsa antena de radio en Iztacalco

El 5 de mayo de 2026, también en la alcaldía Iztacalco, se desplomó la estructura metálica de una antena de radio en la calle Playa Rosarito, de colonia Santiago Sur.

Sin embargo, cuando bomberos y Protección Civil llegaron, los ocupantes del inmueble impidieron el ingreso a las autoridades.

