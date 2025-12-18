“Joe Biden fue el peor presidente": Trump instala placas que atacan a exmandatarios en la Casa Blanca

Históricamente, la Casa Blanca ha sido un símbolo de unidad nacional, donde los retratos de los expresidentes se exhiben con respeto, sin importar el partido. Sin embargo, en este 2025, Donald Trump ha decidido transformar los pasillos que conectan la Oficina Oval con el exterior en un "Paseo de la Fama Presidencial" que funciona más como un ajuste de cuentas político que como una galería histórica.

Estas nuevas placas acompañan las imágenes de sus antecesores y contienen textos cargados de crítica y sarcasmo, utilizando el edificio más emblemático de la democracia estadounidense para reescribir la historia desde su perspectiva personal.

The White House has added text to the Wall of Fame next to the Rose Garden. pic.twitter.com/FnoMYUhWXn — Andrew Leyden (@PenguinSix) December 17, 2025

Ataques de Trump contra Biden

El caso más llamativo es el de Joe Biden . A diferencia de los demás, Biden no tiene un retrato pintado; en su lugar, hay una fotografía de un "autopen" (un aparato mecánico para firmar documentos). La placa debajo de esta imagen afirma falsamente que Biden ganó la "elección más corrupta de la historia" y lo califica como el "peor presidente de los Estados Unidos".

Es importante recordar que las acusaciones de fraude en la elección de 2020 han sido desestimadas por múltiples tribunales, auditorías estatales y expertos en seguridad electoral, quienes confirmaron que los resultados fueron legítimos y seguros.

Donald Trump ataca a demócratas

La galería continúa con ataques a los líderes demócratas más recientes. Para Barack Obama , la placa destaca su segundo nombre, "Hussein", y lo describe como una de las figuras "más divisivas" de la nación. Por otro lado, la placa de Bill Clinton no se enfoca en sus ocho años de gobierno, sino en el hecho de que su esposa, Hillary Clinton, perdió la presidencia frente a Trump en 2016.

Esta personalización de los mensajes refuerza la idea de que Trump sigue viendo la política como una competencia directa de voluntades, utilizando cada espacio disponible para recordar sus victorias electorales pasadas.

Trump just put this under Obama’s picture at the White House. pic.twitter.com/Jv7O0agD62 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 17, 2025

Ni los Republicanos se salvan de Trump

Incluso los miembros de su propio partido han sido alcanzados por esta nueva decoración. George W. Bush, a pesar de ser republicano, es criticado en su placa por haber iniciado las guerras en Afganistán e Irak. El texto afirma tajantemente que ambos conflictos "nunca debieron haber ocurrido". Esto subraya el distanciamiento de Trump con la vieja guardia de su partido y su rechazo a las intervenciones militares en el extranjero que caracterizaron esa era.

¿Historia o política? Casa Blanca defiende a Trump

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, defendió esta medida asegurando que las placas son descripciones "elocuentes" del legado de cada líder. Según Leavitt, muchas de ellas fueron redactadas directamente por el Presidente Trump, quien se considera un "estudioso de la historia".

Sin embargo, para muchos historiadores presidenciales, este acto representa el punto máximo de la polarización en el país. Mientras Trump asegura estar diciendo la verdad sobre sus rivales, sus críticos ven en estas placas un uso inapropiado de la propiedad pública para fines partidistas.