Corte de Caja de la Casa Blanca: Reacciones del retiro de Joe Biden de la contienda electoral en EU no se hicieron esperar

En su primera aparición en público tras suspender su campaña por la reelección como presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo lo que tenía que hacer: enfocarse en el resto de su mandato y unificar al Partido Demócrata en torno a Kamala Harris.

“Nada, nada va a interferir con nuestra democracia y eso incluye las ambiciones personales. Por eso decidí que la mejor manera de proseguir es pasar la antorcha a una nueva generación, es la menor manera de unir a nuestro país y sé que hay un lugar y un momento para largos años de experiencia en la vida pública y también es tiempo para nuevas voces, voces frescas, Sí, más jóvenes y ese momento y lugar es ahora”, expresó el presidente estadunidense desee un mensaje en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Pero si creen que Biden la ha estado pasando mal tras bambalinas, al parecer el expresidente y candidato del Partido Republicano, Donald Trump, la ha estado pasando peor.

Donald Trump plantea ajustes al segundo debate presidencial

Tras darse a conocer la noticia de que Joe Biden tiraba la toalla, las reacciones no se hicieron esperar y el exmandatario Donald Trump no fue la excepción, quien inmediatamente se lanzó a las redes sociales y al parecer no lo estaba tomando del todo bien, pero ¿por qué?

El candidato republicano no solo propuso cambiar la sede del próximo debate presidencial programado para el próximo 10 de septiembre, de la cadena de noticias ABC a la cadena Fox News, sino que también aseguró que Jode Biden nunca fue apto para ser presidente.

La preocupación de Trump quizás se deba a otra cosa, pues en menos de 24 horas, después de que Biden pusiera fin a su campaña, Kamala Harris rompió récord con una recaudación de 81 millones de dólares, es decir, consiguió el apoyo de los pesos pesados del Partido Demócrata y aseguró matemáticamente su nominación.