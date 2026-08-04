¡No te quedes sin la tuya! Así puedes conseguir la colección de medallas de Dinosaurios de México; todo lo que debes saber

Un viaje a la prehistoria. La Casa de la Moneda lanzó una nueva colección de medallas de "Dinosaurios de México", rindiendo homenaje a las extraordinarias especies que habitaron en nuestro territorio hace millones de años. Te compartimos todo lo que debes saber para conseguir estos ejemplares.

¿Dónde comprar las medallas de Dinosaurios de México? Ubicación exacta de las tiendas en CDMX

No te quedes sin las tuyas. A través de redes sociales, la Casa de la Moneda confirmó que las medallas de Dinosaurio de México están disponibles en sus tiendas físicas, ubicadas en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX); esta es la ubicación exacta de las sucursales disponibles.

¿Dónde están las tiendas de la Casa de Moneda de México en CDMX?

La Casa de la Moneda de México cuenta con una sucursal en la CDMX , ubicada en Av. Paseo de la Reform a núm. 295, planta baja, colonia Cuauhtémoc, C.P.06500, en la capital del país.

El horario de la tienda es de lunes a viernes de 9:30 hasta las 15:00 horas.

¿En qué otras regiones de México están las tiendas de la Casa de la Moneda?

Por otro lado, existe otra sucursal en San Luis Potosí, ubicada en Av. Comisión Federal de Electricidad núm. 200, Manzana 50, Zona Industrial 1a Sección, C.P. 78395. El horario es similar el de la Ciudad de México.

"Adquiérelas directamente en las tiendas físicas de Casa de Moneda de México y lleva contigo un fragmento de la historia natural de nuestro país", explicó la Casa de la Moneda a través de sus redes sociales.

¿Cuánto cuestan las Medallas de Dinosaurios de México?

¡A preparar la cartera! La Casa de la Moneda de México reveló que los precio de las medallas de Dinosaurio oscila entre los $800 a los $4 mil 200 pesos, dependiendo del material con el que estén realizadas las piezas.

Si quieres adquirir la colección de medallas es importante contar llevar la INE como identificación oficial; las tiendas únicamente aceptan pago con tarjeta.

A través de una publicación en redes sociales, la institución explicó que existe un límite de compra, el cual es de máximo 6 sets de metal industrial o 1 de plata por semana.