Lanzan pasaporte conmemorativo con este cambio de imagen y solo podrás sacarlo con una cita en estas oficinas en Washington

¡Atención! Quienes tramiten un pasaporte americano en Washington D.C. podrían encontrarse con una sorpresa y es que, Estados Unidos comenzó a emitir una edición conmemorativa de este documento que incluye la imagen del presidente Donald Trump, una decisión inédita en la historia del país y que ya ha generado tanto entusiasmo entre sus seguidores como fuertes críticas de algunos solicitantes.

La nueva versión forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y estará disponible únicamente por tiempo limitado y hasta agotar existencias. Sin embargo, conseguir uno no será sencillo, ya que el acceso es bastante restringido.

Así es el nuevo pasaporte con la imagen de Donald Trump

El rediseño del pasaporte fue presentado por el propio Donald Trump a través de sus redes sociales, donde mostró las páginas interiores del documento.

La ilustración principal presenta al mandatario con los puños en alto sobre el Resolute Desk, con la Declaración de Independencia al fondo y su firma debajo. Además, el diseño incorpora el número "250", en referencia al aniversario de la fundación del país.

La Casa Blanca describió el documento como un "pasaporte patriótico", mientras que Trump acompañó su publicación con la frase: "¡Bienvenidos, pero pórtate bien!", aunque ese mensaje no aparece impreso en el documento.

Se trata de un cambio importante respecto al diseño tradicional de los pasaportes estadounidenses, que normalmente muestran episodios históricos como la llegada del hombre a la Luna o símbolos nacionales como la Estatua de la Libertad.

¿Quién puede obtener este pasaporte especial?

Por ahora, la edición conmemorativa solo puede tramitarse de manera presencial en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C. y únicamente mediante cita previa.

El Departamento de Estado también anunció que realizará algunos eventos especiales para entregar este documento, aunque hasta ahora solo ha confirmado fechas en la misma capital estadounidense. Conforme avance el programa, podrían añadirse nuevas sedes.

No es posible solicitar este pasaporte por internet ni enviando la documentación por correo, una limitación que ha provocado que algunos interesados incluso viajen largas distancias con la esperanza de conseguir uno.

Uno de ellos fue John Hall, residente de Alabama, quien relató que condujo cientos de kilómetros para intentar obtener el documento, aunque finalmente no logró una cita disponible y regresó sin el pasaporte.

Un diseño que también ha generado inconformidad

La edición especial no solo ha despertado interés entre los simpatizantes del presidente. También ha provocado molestias entre algunos ciudadanos que acudieron a renovar su pasaporte por motivos de viaje.

Kim Zaninovich, una solicitante de Virginia, aseguró que le resultó incómodo recibir un documento con la imagen de Trump y señaló que, en su caso, no le ofrecieron la posibilidad de elegir el diseño tradicional.

Sin embargo, otros solicitantes sí afirmaron haber tenido la opción de decidir.

El Departamento de Estado aclaró posteriormente que existe una alternativa para quienes no desean la edición conmemorativa: solicitar el pasaporte de 50 páginas. El diseño especial únicamente está disponible en la versión estándar de 26 páginas, mientras que el libro con mayor capacidad conserva el diseño habitual.

Una decisión inédita en la historia de Estados Unidos

La emisión de este documento marca un precedente, ya que es la primera ocasión en que un presidente estadounidense en funciones y con vida aparece en un pasaporte oficial del país.

La iniciativa también forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración Trump para incorporar el nombre o la imagen del mandatario en distintos espacios y proyectos relacionados con las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.