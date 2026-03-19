Notas
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Revocación de mandato de Salomón Jara bajo sospecha en Oaxaca
Señalan anomalías en la consulta de revocación de mandato en Oaxaca: casillas con más votos que electores y personas que no votaron aparecen en listas. Preocupa ante elecciones de 2027.
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Los Peluches: ¡Viva la ‘nueva Dinamarca’! Pejansel y Gatelgretell presentan la tierra de fantasía
¡Bienvenidos a la tierra de fantasía! Pejansel y Gatelgretell presentan la ‘nueva Dinamarca’, donde las medicinas nunca se agotan y la atención a la salud es prioridad.