Revocación de mandato de Salomón Jara bajo sospecha en Oaxaca

La consulta de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, está en el ojo del huracán. Lo que se presentó como un ejercicio ciudadano terminó envuelto en señalamientos de irregularidades, votos “fantasma” y baja participación.

El ejercicio se llevó a cabo el pasado 25 de enero, pero con el paso de los días han surgido testimonios y críticas que ponen en duda la legitimidad del proceso.

¿Qué irregularidades se reportaron en la revocación de mandato en Oaxaca?

Uno de los principales reclamos es que algunas personas aparecen como votantes cuando aseguran no haber acudido a las urnas.

Ciudadanos denunciaron que sus nombres figuran en las listas con marcas de participación, a pesar de que nunca se presentaron a votar. Esto ha levantado sospechas sobre posibles inconsistencias en el conteo.

Además, se detectaron casillas con niveles de participación atípicos. Aunque en general la afluencia fue baja, hubo al menos 61 casillas donde se reportó más del 90% de participación, lo que ha generado dudas.

¿Cuánta gente participó realmente en la revocación de mandato en Oaxaca?

De acuerdo con los datos disponibles, solo el 29.9% del padrón electoral participó en la consulta. Es decir, apenas tres de cada 10 personas convocadas acudieron a votar.

Sin embargo, el contraste entre la baja participación general y los altos porcentajes en algunas casillas ha sido uno de los puntos más cuestionados. Se estima que al menos 400 casillas presentaron algún tipo de irregularidad, según denuncias del Partido del Trabajo.

Entre las anomalías señaladas están personas registradas como votantes sin haber acudido, casillas con participación inusualmente alta y posibles inconsistencias en el conteo de votos. Estas situaciones han generado preocupación sobre la transparencia del ejercicio.

Críticas políticas y señalamientos por la revocación de mandato en Oaxaca

El proceso también desató críticas desde distintos frentes políticos. Voces opositoras han señalado que lo ocurrido podría sentar un precedente preocupante rumbo a futuras elecciones.

Incluso se ha advertido que, de repetirse este tipo de prácticas, los comicios de 2027 podrían enfrentar problemas similares o mayores.

En medio de la polémica, la administración estatal también enfrenta cuestionamientos por su desempeño. De acuerdo con la encuesta de la consultora Rubrum, el gobernador se ubicó en el último lugar de evaluación entre mandatarios estatales, con una calificación de 3.7 sobre 10.

Además, se han lanzado acusaciones sobre presuntos vínculos con actividades ilícitas y el aumento del robo de combustible en la entidad, lo que ha intensificado el debate político.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un posicionamiento definitivo sobre las irregularidades denunciadas. Mientras tanto, el tema sigue generando conversación tanto en Oaxaca como a nivel nacional, sobre todo por las implicaciones que podría tener en futuros procesos democráticos.