“Nos independizamos muy pronto” | El Doctor encuentra al culpable de que México no festejara con España el título del Mundial: Peluches

La final del Mundial 2026 terminó con España levantando el trofeo frente a la Argentina de Messi, pero los Peluches Mundialistas no dejaron que el silbatazo final acabara con las ocurrencias. Entre elogios, reclamos y teorías imposibles, el Doctor, Martigoli, Inesita y hasta el ‘Trumpudo’ protagonizaron un último encontronazo antes de despedirse de la afición.

El Doctor culpa al cura Hidalgo por la derrota

Mientras reconocía el título español, el Doctor lanzó una de sus conclusiones más disparatadas al asegurar que, de no haberse consumado la Independencia de México, hoy también serían campeones con España. Martigoli no dejó pasar la oportunidad para frenar su idea un ‘segundo’, a lo que recordaron que, para un segundo, solo Argentina.

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‘Trumpudo’ también quiso salir en la foto

Las bromas continuaron cuando apareció ‘Trumpudo’, señalado por quedarse más tiempo del necesario durante la entrega del trofeo; entre risas, los peluches aseguraron que siempre busca fotografiarse con “los mejores”, antes de cerrar el programa agradeciendo a quienes siguieron cada aventura mundialista.

Con abrazos, aplausos y mucho humor, los Peluches Mundialistas bajaron el telón de una cobertura que convirtió el fútbol en comedia hasta el último minuto.