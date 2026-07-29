Oficial: Regresa el Servicio Militar Obligatorio en agosto y ya hay fechas confirmadas para el sorteo de 2026

El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y la formación en la doctrina militar representan una etapa clave para los jóvenes mexicanos que alcanzan la mayoría de edad o buscan regularizar su situación de reclutamiento. Con el objetivo de integrar las reservas nacionales y promover la capacitación cívica, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México coordinan el desarrollo del Servicio Militar Nacional (SMN) a través de distintas fases normativas que abarcan desde el registro inicial hasta la liberación del documento oficial.

¿Cuándo inicia el segundo escalón del Servicio Militar Nacional 2026?

Las autoridades confirmaron que este 1 de agosto de 2026 inicia el 2/o. Escalón de Adiestramiento del SMN, dirigido a mexicanos de entre 18 y 39 años, el cual concluirá el 24 de octubre de 2026 en sesiones sabatinas de 07:00 a 13:00 horas.

🚨 AVISO IMPORTANTE 🚨



📣 El Ayuntamiento de Comalcalco informa a los jóvenes que realizaron su trámite de Cartilla del Servicio Militar Nacional que es indispensable acudir a la brevedad a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en C. 5 de Mayo No. 303,… pic.twitter.com/3xkmf8678d — Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco (@ComalcalcoMX) July 29, 2026

¿Cuáles son las fechas del sorteo para el Servicio Militar Nacional 2026?

Por su parte, el tradicional Sorteo Militar se llevará a cabo durante uno de los domingos de noviembre de 2026 en las Alcaldías y Juntas Municipales de Reclutamiento, donde se definirá si los conscriptos cumplirán "Encuadrados" (Bola Blanca o Azul) o "A Disponibilidad" (Bola Negra) en las comandancias de Zona Militar.

Requisitos para el reclutamiento, adiestramiento y liberación de la Cartilla Militar.

Posterior al sorteo, la fase de reclutamiento se efectuará los fines de semana de enero, cuando los conscriptos y mujeres voluntarias deberán entregar su Cartilla de Identidad acompañada de copias del acta de nacimiento, identificación oficial y CURP (añadiendo comprobante y aviso de cambio de domicilio si el trámite se realizó en otro municipio o consulado).

Tras completar los escalones de adiestramiento de 13 sesiones o la modalidad de internado de tres meses en Compañías del SMN, la entrega de Cartillas y Hojas de Liberación se realizará durante diciembre en los puestos de recepción, o bien de enero a junio en los Cuarteles Generales, advirtiendo que los documentos no reclamados serán destruidos el 1 de julio.