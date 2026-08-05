¿Tienes más de 30 años? También podrías tener que hacer el Servicio Militar 2026 si saliste sorteado en agosto

Cada vez que inicia una nueva convocatoria del Servicio Militar Nacional reaparece la misma duda entre miles de mexicanos: ¿qué pasa si nunca tramité mi Cartilla Militar? La pregunta cobra mayor relevancia entre quienes ya rebasaron los 30 años y creen que la obligación desapareció con el paso del tiempo.

La respuesta es no. Si eres hombre y nunca realizaste este trámite cuando te correspondía, aún podrías tener que regularizar tu situación como remiso, ya que la legislación contempla esta posibilidad dentro de las convocatorias que se abren cada año.

Aunque en redes sociales suele difundirse la idea de que los adultos mayores de 30 años "tendrán que entrar al Ejército", la realidad es un poco más amplia y depende del procedimiento establecido por la Ley del Servicio Militar Nacional.

¿Si tengo 30 años debo hacer el servicio militar en México?

La Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es un documento obligatorio para los varones mexicanos en edad militar. La inscripción corresponde principalmente a quienes cumplen 18 años durante el año de la convocatoria, pero también incluye a los llamados remisos.

Este término hace referencia a los hombres que, por cualquier motivo, no realizaron el trámite cuando les correspondía y permanecen sin su cartilla.

Por ello, no resulta extraño que personas de más de 30 años sean convocadas para regularizar su situación. No significa que exista una nueva obligación creada específicamente para ellos, sino que la ley mantiene la posibilidad de que quienes nunca hicieron el trámite puedan ponerse al corriente.

En otras palabras, si dejaste pasar la inscripción hace varios años, la convocatoria también puede aplicar para ti.

Tramitar la cartilla no significa que todos harán servicio militar

Uno de los errores más comunes es pensar que obtener la Cartilla Militar implica incorporarse automáticamente a realizar actividades de adiestramiento.

En realidad, el primer paso obligatorio es realizar la inscripción y obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Lo que ocurra después dependerá del tradicional sorteo que organiza la autoridad militar.

Es precisamente ese procedimiento el que determina la forma en que cada ciudadano cumplirá con sus obligaciones.

El sorteo define quién realiza adiestramiento para el Sevicio Militar 2026

Una vez concluido el proceso de inscripción, los participantes ingresan al sorteo del Servicio Militar Nacional.

Quienes obtienen la denominada bola blanca deberán cumplir el servicio "encuadrado", es decir, asistir a las actividades de adiestramiento establecidas por las autoridades militares.

En cambio, quienes reciben bola negra quedan a disposición administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que no realizan actividades regulares de instrucción, salvo en las situaciones extraordinarias previstas por la legislación.

Esto significa que no todas las personas inscritas terminan asistiendo a entrenamientos militares, ya que el resultado depende completamente del sorteo.