Ajustan horas a cubrir en el Servicio Militar 2026 para liberar la cartilla; horarios confirmados para las sesiones sabatinas

Si vas a realizar tu Servicio Militar Nacional (SMN) este año o participas como voluntario, aquí te contamos exactamente cuál es el nuevo esquema de horas, los horarios confirmados para las sesiones sabatinas y el proceso oficial para recoger tu cartilla liberada. Las autoridades militares han establecido la estructura exacta bajo la cual se impartirá la capacitación táctica y de doctrina militar en todas las unidades del país.

¿Cuáles son los horarios del Servicio Militar 2026 para liberar la cartilla?

A partir del año 2026, el adiestramiento del Servicio Militar Nacional constará de 2 escalones, cada uno de 13 sesiones sabatinas (equivalentes a 3 meses por escalón), en un horario obligatorio de 07:00 a 13:00 horas.

Estas son las dos modalidades de adiestramiento disponibles para los conscriptos y mujeres voluntarias, así como las fechas de liberación:



Sesiones sabatinas (Centros de Adiestramiento): Se acude únicamente los sábados de 07:00 a 13:00 horas durante un periodo de 3 meses (13 sesiones), donde se imparten conocimientos básicos sobre la Doctrina Militar vigente.

Se acude únicamente los sábados de 07:00 a 13:00 horas durante un periodo de 3 meses (13 sesiones), donde se imparten conocimientos básicos sobre la Doctrina Militar vigente. Encuadrado en Compañía del SMN: Modalidad interna de tiempo completo durante tres meses, permaneciendo en las instalaciones de lunes a viernes y retirándose los sábados a las 11:00 horas.

¿Cómo y cuándo se recoge la cartilla liberada?

La fase de liberación se lleva a cabo formalmente durante el mes de diciembre de cada año en los puestos de entrega instalados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento.

En caso de no recoger el documento en diciembre, se habilita un periodo extraordinario de enero a junio en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Navales (Cuarteles Generales). Dato crucial: Toda la documentación del Servicio Militar Nacional que no sea reclamada antes del 1 de julio es destruida de manera definitiva.

Para recoger la cartilla militar de identidad y la hoja de liberación debes acudir personalmente con:



Recibo original entregado durante el reclutamiento.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Si por razones médicas, escolares o de fuerza mayor el conscripto no puede acudir, un familiar en primer grado (padres o hermanos) podrá recoger la documentación presentando una carta poder debidamente requisitada junto con la justificación correspondiente.