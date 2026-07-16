Las actividades que deberán hacer las mujeres en el Servicio Militar 2026 para obtener el reconocimiento de adiestramiento

El Servicio Militar Nacional (SMN) mantiene abiertas sus puertas para las mujeres que deseen participar de forma voluntaria en el Programa de Adiestramiento 2026. Esta iniciativa busca fomentar la equidad de género y ofrecer una capacitación integral en igualdad de circunstancias que los varones.

A diferencia del sector masculino, la permanencia de las mujeres voluntarias es flexible. Sin embargo, para obtener el reconocimiento oficial de adiestramiento al finalizar el periodo, el gobierno establece criterios claros de asistencia y la realización de un programa específico de actividades.

La juventud al servicio de México.



El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional invitan a los jóvenes mexicanos a formar parte del Servicio Militar Nacional encuadrado en los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.



Próxima etapa de adiestramiento: •… pic.twitter.com/6SzLCQ4X0H — @Defensamx (@Defensamx1) July 8, 2026

Programa de actividades y horarios de las sesiones sabatinas

El adiestramiento completo está programado para desarrollarse a lo largo de 44 sesiones sabatinas. Las mujeres voluntarias recibirán su constancia de reconocimiento siempre y cuando cumplan con una asistencia mínima del 30% de las sesiones del programa y participen activamente en el siguiente horario y orden del día:



08:00 a 08:20 horas: Pase de lista, parte informativo y honores a la bandera.

Pase de lista, parte informativo y honores a la bandera. 08:20 a 09:00 horas: Tiempo destinado para el desayuno del personal.

Tiempo destinado para el desayuno del personal. 09:00 a 10:00 horas: Instrucción de orden cerrado (marcha, disciplina y formaciones).

10:00 a 13:00 horas: Bloque de academias teóricas y prácticas que abarcan:



Legislación Militar

Sanidad Militar (primeros auxilios) y capacitación del Plan DN-III-E.

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Conocimiento y medidas de seguridad con el armamento.

Ecología, Educación Física, Defensa Personal y prácticas de marcha.

Requisitos y documentación para realizar el registro voluntario

Las interesadas en integrarse al SMN deben acudir con su documentación a los puestos de reclutamiento ubicados en los municipios y alcaldías, o bien, presentarse directamente en la unidad militar más cercana a su domicilio. Los requisitos indispensables son:

