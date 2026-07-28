Confirmado por Defensa: Mexicanos de entre 18 y 39 años deberán enlistarse para el Servicio Militar Nacional a partir de este día de agosto 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, confirmó las fechas operativas para los ciudadanos mexicanos de entre 18 y 39 años que cumplirán con el Servicio Militar Nacional (SMN) en la modalidad de encuadrados. Aquí te decimos las fechas, requisitos y todo lo que tienes que saber para realizar el trámite.

Fecha de enlistamiento para mexicanos de 18 a 39 años

A partir del próximo sábado 1 de agosto de 2026 arrancará formalmente el 2/o. Escalón de Adiestramiento, una etapa intensiva que se extenderá hasta el 24 de octubre de 2026 en los diferentes Centros de Adiestramiento del país, permitiendo a los conscriptos cumplir con esta obligación constitucional en un periodo reducido.

Las actividades de este segundo bloque se desarrollarán en un horario establecido de 07:00 a 13:00 horas, bajo el esquema del Programa General de Adiestramiento Militar 2026. Para aquellos ciudadanos que realizan su trámite bajo la modalidad de "A disponibilidad", la normativa contempla que permanecerán bajo control administrativo de las Oficinas de Reclutamiento de cada Zona Militar durante un año. Este mismo esquema aplica para los connacionales residentes en el extranjero, quienes pueden efectuar su registro y seguimiento en las Oficinas Consulares de México mediante el Sistema Integral de Administración Consular.

Compañías del SMN 2026: ¿Cómo liberar la Cartilla Militar en tres meses y qué beneficios ofrece?

Para los conscriptos que buscan liberar su Cartilla de Identidad en menor tiempo, la Defensa mantiene habilitadas 12 Compañías del Servicio Militar Nacional en sedes estratégicas como Teotihuacán, Tijuana, Apodaca, La Mojonera y Mérida. Tras aprobar los exámenes médicos, físicos y psicológicos, los jóvenes son concentrados en las instalaciones castrenses donde reciben capacitación en paso de pistas de combate, prácticas de tiro, labor social y formación en talleres de artes y oficios.

Quienes realizan su adiestramiento encuadrados acceden a beneficios como servicio médico integral, seguro de vida militar, alojamiento, vestuario, alimentación y un apoyo económico semanal de 130 pesos. Al concluir satisfactoriamente, se entrega la hoja de liberación formal, una credencial plástica adicional y la oportunidad de participar en el Desfile Militar del 16 de septiembre en la Ciudad de México.