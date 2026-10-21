Notas
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Buscan a Sofía y Dulce Michelle, desaparecidas en CDMX
La Fiscalía de la CDMX activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Sofía Pérez, de 11 años, y Dulce Michelle García, de 15. Ambas fueron vistas por última vez en las alcaldías Miguel Hidalgo y Tláhuac.
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Lamentable hallazgo y dos hermanos detenidos: encuentran sin vida a Verónica Núñez, desaparecida en Tláhuac
Verónica Núñez Solares desapareció en Tláhuac y dos hermanos, a quienes reportaron como desaparecidos el mismo día, fueron detenidos; fue encontrada en Morelos.
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Le robaron más de 120 mil pesos: Capturan a responsable de extorsión a adulta mayor en CDMX
Exigieron 28 depósitos a una abuelita en Tláhuac, robándole más de 120 mil pesos; ya hay cinco personas detenidas por este delito; así fueron los hechos.
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Capturan a "El Dámaso", presunto líder del Cártel de Tláhuac y segundo al mando
Feliciano “N”, “El Dámaso”, es uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac. Estaría relacionado con extorsión a comerciantes, despojo y venta de droga.
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Lomas Estrella Iztapalapa: Vecinos desmienten extorsión del Cártel de Tláhuac
Residentes de la unidad habitacional Lomas Estrella en Iztapalapa desmienten ser víctimas de extorsión por un supuesto comité armado vinculado al Cártel de Tláhuac.
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Buscan a Sebastián y Cedric, adolescentes desaparecidos en Tláhuac y Venustiano Carranza
La Fiscalía de la CDMX activó la Alerta Amber para localizar a Sebastián Haziel y Cedric Andrey, ambos de 14 años. Fueron vistos por última vez este 12 de octubre en las alcaldías Tláhuac y Venustiano Carranza.