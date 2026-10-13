Notas
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El error de un conductor reveló casi 81 kilogramos de marihuana que llegarían a Tlalpan
Dos hombres fueron detenidos en el Edomex al ser descubiertos por un detalle que reveló que entregarían droga en Tlalpan y les pagarían por su traslado.
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Tiembla en la CDMX: Se registra sismo con epicentro en Tlalpan
El SSN informa que se detectó un sismo de magnitud 2.2 en la CDMX.
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Automovilista queda grave al chocar en Iztapalapa e incendio moviliza a bomberos en Tlalpan, mientras dormía
¿Qué pasó en la CDMX mientras dormía? Volantazo por cerrón acaba en grave choque en Iztapalapa e incendio moviliza a bomberos en Tlalpan.
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¡Conductora salió ilesa! Auto cae desde el segundo piso de un estacionamiento en Tlalpan; esto pasó
La conductora realizó una maniobra que provocó que el vehículo cayera desde el segundo nivel de un estacionamiento en un centro comercial de Tlalpan.
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¡Drama en Tlalpan, CDMX! Mujer sube a una torre eléctrica y así fue el rescate
Una alerta ciudadana desató un operativo en Héroes de Padierna, donde equipos de emergencia trabajaron para poner a salvo a una mujer.
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Estefany desapareció en Tlalpan; exigen su localización con bloqueo en la México-Cuernavaca
Estefany Garduño Olmos, de 16 años, fue vista por última vez en San Miguel Topilejo, Tlalpan; familia exige su localización y bloquean la México-Cuernavaca.