El error de un conductor reveló casi 81 kilogramos de marihuana que llegarían a Tlalpan

Autoridades en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, descubrieron un cargamento de aproximadamente 81 kilogramos de marihuana tras el descuido de un conductor, quien al parecer presuntamente pretendía llevarlo a la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Nacional, detuvieron a dos hombres que iban en el vehículo y ahora están bajo investigación por su probable implicación en delitos contra la salud.

Infracción al reglamento de tránsito revela cargamento de droga

La información que dieron a conocer las autoridades este martes 13 de octubre de 2026 señala que el hallazgo del cargamento se logró después de que el conductor del automóvil cometió una infracción de tránsito.

Todo ocurrió cuando policías de la dependencia estatal adscritos al Grupo de Intervención Policial (GIP) y elementos de la Guardia Nacional realizaban patrullajes de vigilancia.

Los agentes de seguridad recibieron el reporte que indicaba que un vehículo circulaba a exceso de velocidad en la colonia La Providencia, en el municipio de Tlalnepantla.

Automóvil con driga fue ubicado en la autopista México-Querétaro

Al conocer de la situación, los elementos implementaron un operativo de búsqueda de dicho automóvil, el cual ubicaron y alcanzaron sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la colonia Ampliación La Quebrada, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Luego de que los oficiales le pidieron al conductor que se detuviera, realizaron una inspección protocolaria a la unidad, en la cajuela y en el asiento trasero del vehículo.

Después de la revisión, los elementos hallaron diversas bolsas de plástico que en su interior contenían empaquetado, un aproximado de 81 kilogramos de hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Detenidos viajaron desde Zapopan para llegar a Tlalpan

Ante el hallazgo, los oficiales detuvieron a Luis “N”, de 28 años, y Eduardo “N”, de 59 años. De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos viajaban procedentes del municipio de Zapopan, Jalisco, con destino a San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX.

Ahí supuestamente recibirían un pago en efectivo por el traslado de la mercancía, presuntamente vinculada a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.