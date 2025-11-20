¡Lo aventó por las escaleras! En Turquía captan a director empujando a estudiante con autismo

Un lamentable incidente ocurrió en la escuela secundaria Irlamaz Refik Pinar del distrito de Turgutlu, en Manisa, Turquía. El director de la institución empujó por las escaleras a estudiante de 13 años con autismo. La agresión salió a la luz gracias a las cámaras de seguridad del centro educativo, cuyo material mostró la violenta acción del director.

Al momento de ser agredido, el menor se encontraba fuera de su aula cumpliendo un encargo de otro maestro, cuando fue interceptado por el director del plantel. El video muestra al directivo empujando al alumno por las escaleras.

La familia, al enterarse de lo sucedido, presentó de inmediato una denuncia formal contra el director por el trato inhumano hacia el menor.

Los padres del niño comentaron para medios internacionales que su hijo sufrió lesiones en los brazos y cabeza, comentan que el menor llegó golpeado y lo primero que hicieron fue llevarlo al hospital.

🇹🇷 | Cámaras captan al director de una escuela empujando por las escaleras a un alumno de 13 años con autismo en Turgutlu, Turquía. La familia denunció el hecho y el directivo fue detenido y suspendido de sus funciones. pic.twitter.com/HB0zwWjxl9 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Arrestan a director en Turquía

La respuesta de las autoridades fue inmediata: el director fue detenido y, paralelamente, suspendido de sus funciones al frente de la escuela.

El caso ha puesto en evidencia las deficiencias en el manejo de alumnos con necesidades especiales y abrió un debate público sobre las sanciones que deberían aplicarse al directivo, dada la naturaleza vulnerable de la víctima.

Posibles sanciones al director

Sanción Penal: El director enfrentaría cargos por agresión física y posible abuso de autoridad, con penas de prisión que dependerán de la gravedad de las lesiones del menor.

Sanción Administrativa: La suspensión realmente es una expulsión definitiva del sistema educativo para garantizar que no vuelva a ocupar un cargo de autoridad.

Reproche Comunitario: El incidente subraya un punto de tensión anterior. Diversos usuarios en redes sociales mostraron enojo, pues reclaman que personas así no deben estar cerca de niños y mucho menos ser directores de una escuela entera. Incluso algunos se cuestionaron qué más podría haber hecho este maestro fuera de cámaras.

La agresión del director es universalmente condenada por ser una reacción violenta y desproporcionada contra un menor indefenso.

La comunidad educativa exige que la sanción sirva como un precedente claro contra el maltrato a estudiantes con capacidades diferentes.