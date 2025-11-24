Familia muere durante sus vacaciones en Turquía; policía investiga posible envenenamiento

Una terrible tragedia afectó a la familia Böcek, originaria de Hamburgo, Alemania, quienes se encontraban de vacaciones en Estambul, Turquía.

Los cuatro miembros que componían a esta famila cayeron enfermos el 12 de noviembre tras visitar una zona turística y consumir comida callejera en Ortaköy.

La madre, Cigdem (27), el padre, Servet (38), y sus dos hijos pequeños, Kadir (6) y Masal (3). Los niños murieron primero, seguidos de la madre, y finalmente el padre falleció el lunes tras permanecer en estado crítico.

Inicialmente fueron tratados por una posible intoxicación alimentaria y dados de alta. Sin embargo, regresaron al hospital con síntomas que empeoraron rápidamente.

Policía inicia investigación en Turquía

Las autoridades turcas iniciaron una investigación exhaustiva. Al principio, la hipótesis principal era la intoxicación alimentaria, lo que llevó a la policía a detener a varios vendedores de comida callejera en el área de Ortaköy.

Sin embargo, el caso tomó un giro drástico que orientó las pesquisas hacia un envenenamiento químico. La policía detuvo a 11 sospechosos vinculados al hotel, y siete de ellos fueron llevados al juzgado principal de Estambul para su procesamiento.

Family of 4 from #Hamburg #Germany Die in Fatih Hotel, #Istanbul #Turkey.

Investigators

unravelled #Phosphine Gas Poisoning, which leaked in their room through a Ventilation Shaft while treating bedbugs with a banned Pesticide adj below their room.

11 arrests made so far. pic.twitter.com/QHIQ1azv90 — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) November 20, 2025

Autoridades revelan resultados de la muerte de la familia

La línea de investigación cambió a posible intoxicación por pesticida después de que dos turistas más del mismo hotel fueran hospitalizados con síntomas similares.

Medios turcos informaron que un producto químico utilizado para combatir chinches fue rociado en una habitación del primer piso, y pudo haberse propagado al cuarto de la familia Böcek a través del sistema de ventilación del hotel.

Un informe forense preliminar indicó que la causa más probable de muerte fue una toxina ambiental o envenenamiento químico relacionado con el entorno del hotel, y descartó como menos probable la intoxicación alimentaria.

El hotel en el casco antiguo de Estambul fue clausurado por las autoridades municipales. Los equipos forenses recogieron muestras de sábanas, almohadas y botellas de agua para un análisis más profundo.

Más personas resultaron intoxicadas en Turquía

La gravedad del caso se confirmó cuando dos turistas adicionales que se alojaban en el mismo hotel que la familia Böcek fueron ingresados en el hospital el sábado con quejas de salud idénticas.

El padre de Cigdem, Mehmet Celik, compartió el dolor de la familia, mencionando que su hija había renovado recientemente su casa de verano con la esperanza de vivir allí algún día. La familia fue enterrada en su ciudad ancestral de Bolvadin, en el centro de Turquía.