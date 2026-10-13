Notas
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Buscan a Sebastián y Cedric, adolescentes desaparecidos en Tláhuac y Venustiano Carranza
La Fiscalía de la CDMX activó la Alerta Amber para localizar a Sebastián Haziel y Cedric Andrey, ambos de 14 años. Fueron vistos por última vez este 12 de octubre en las alcaldías Tláhuac y Venustiano Carranza.
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Caos en el Trolebús: Obras inconclusas obligan a unidades a invadir carriles contrarios de la Venustiano Carranza, CDMX
Por una coladera inconclusa, el Trolebús invade carril en sentido contrario en el cruce de Congreso de la Unión y Av. del Taller. Piden solución urgente.
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Explosión por gas e incendio en la colonia Romero Rubio deja un gatito muerto, mientras dormía
¿Qué pasó en la CDMX mientras dormía? Explosión por gas en la Romero Rubio deja un gatito muerto y choque en carril confinado moviliza a la policía.
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Riña en calles de la Venustiano Carranza deja una hombre sin vida; detienen a joven armado con una varilla
Un hombre de 32 años murió tras ser atacado en una riña en la colonia Morelos, Venustiano Carranza, el presunto responsable ya fue detenido y es investigado.
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Desarticulan banda de robo de autos en la Venustiano Carranza, CDMX, mientras dormía
Esta madrugada mientras dormía, cae banda por robo de autos en la alcaldía Venustiano Carranza y las ramas de un árbol en la colonia Centro de la CDMX.
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Cuatro detenidos por presunto secuestro en Venustiano Carranza, CDMX
Cuatro detenido por secuestro ocurrido en un establecimiento de la colonia Moctezuma Segunda Sección, en Venustiano Carranza.